Vitis: Die 16-jährige Sarah G. aus der Gemeinde 3902 Vitis lenkte am 13.01.2021 gegen 14.20 Uhr im Zuge einer Ausbildungsfahrt den PKW Skoda Fabia auf der L61 von Haslau in Richtung Guttenbrunn.

Ihre Mutter Nicole G. befand sich bei der Fahrt auf dem Beifahrersitz.

Auf Höhe von Strkm. 6,800 kam G. mit dem rechten Räderpaar des PKW in den am Fahrbahnrand locker liegenden Schnee, wodurch sie ins Schleudern geriet und mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen am Straßenrand stehenden Baum prallte. In weiterer Folge schlitterte der PKW über die Fahrbahn und prallte gegen eine Feldzufahrt.

Beide Fahrzeuginsassen klagten über Schmerzen im Brustbereich und wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Gmünd eingeliefert. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde von der FF Heinrichs geborgen.

