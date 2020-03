Bezirk Zwettl: 2,8% weniger Arbeitslose

Der milde Winter und die gute Auftragslage in den Unternehmen sorgt weiterhin für sinkende Arbeitslosenzahlen. Ende Februar sind beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl 1.337 Personen, davon 368 Frauen und 969 Männer, arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vormonat ist die Arbeitslosigkeit um 164 Betroffene (minus 10,9%) gesunken und im Vergleich zum Februar des Vorjahres sind um 39 Jobsuchende (minus 2,8%) weniger vorgemerkt.

„Sehr erfreulich ist auch, dass das AMS Zwettl die Dauer der Arbeitslosigkeitsepisoden weiter verkürzen konnte. Ende Februar lag diese im Durchschnitt bei 111 Tagen und damit um 13 Tage oder 10,6% niedriger als im Februar des Vorjahres“, analysiert Zwettls AMS-Geschäftsstellenleiter Kurt Steinbauer.

Insgesamt sind im Bezirk Zwettl im letzten Monat 243 Personen in die Arbeitslosigkeit zugegangen, während in 458 Fällen die AMS-Vormerkung wieder beendet wurde. Davon konnten 342 Personen eine Beschäftigung aufnehmen, 19 sind in ein Schulungs-angebot des AMS eingestiegen und 97 sind aus anderen Gründen (Krankenstand, Meldeversäumnis, Wochenhilfe etc.) aus dem Vormerkregister ausgeschieden.

Die Arbeitsmarkt-Daten des Bezirks

Die Zahlen vom Februar 2019 2020 +/- in%

Vorgemerkte Arbeitslose 1.376 1.337 -39 -2,8%

Sofort verfügbare offene Stellen 294 285 -9 -3,1%

Arbeitslose pro offene Stelle 4,7 4,7 0 0%

Personen in AMS-Kursen 154 136 -18 -11,7%

Lehrstellensuchende 11 9 -2 -18,2%

Sofort verfügbare offene Lehrstellen 18 25 7 38,9%

Quelle: Arbeitsmarktservice Zwettl, Stand 29. Februar 2020

Informationen: Kurt Steinbauer, Leiter Kundenservice Zwettl, Weitraer Straße 15, 3910 Zwettl