Zwettl: Eine 50-jährige Frau aus dem Bezirk Zwettl führte am 6. Oktober 2021, gegen 15.15 Uhr, Reinigungsarbeiten an einem Förderband in einer Lagerhalle im Stadtgebiet von Zwettl durch.

Dabei stürzte sie aus bisher unbekannter Ursache aus einer Höhe von etwa 3 Metern auf den Betonboden und zog sich schwere Verletzungen am linken Bein zu.

Sie wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn verbracht.

Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen beigezogen.

LPD-NOE