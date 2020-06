Langschlag: Ein 24-jähriger Gastwirt war am 6. Juni 2020, gegen 13:40 Uhr, in der Küche eines Gastronomiebetriebes in Mitterschlag beschäftigt.

Beim Hantieren mit einem Topf mit erhitztem Speiseöl dürfte sich dieser explosionsartig entzündet haben, wobei sich der Gastronom teils schwere Brandwunden an Händen und Beinen zugezogen hat. Eine Mitarbeiterin leistete ihm Erste Hilfe.

Der in Brand geratenen Topf konnte ins Freie gebracht und gelöscht werden. Es kam zu keinem Einsatz der Feuerwehr und es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Der Gastronom wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Zwettl verbracht.

LPD-NOE