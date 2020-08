Schwarzenau: Das erste Autokino am Sportplatzgelände des E.S.V. wurde zum vollen Erfolg.

Nicht nur, weil der Regengott gnädig war, auch weil das Engagement des Teams EUROPA in Schwarzenau groß genug war, einen besonderen und kulturell exquisiten Abend zu zelebrieren.

Mit 98 Personen wurde der Corona-Schnitt eingehalten, jedermann hatte gute Sicht, und der Ton über UKW-Frequenz – empfangbar mit jedem Autoradio – hatte eine herausragende Qualität. Danke an Lichtspiel Allentsteig und StageSound, die dies ermöglichten.

Im Film BALLON ging es um das Thema Flucht aus der DDR nach Westdeutschland, was mittels eines selbstgebebastelten Heißluftballons vorgesehen war. Der erste Versuch scheiterte, für den zweiten gab’s nur wenig Zeit, da die StaSi immer näher kam. Spannend und auch komisch wurde die wahre Geschichte von Michael „Bully“ Herbig cineastisch umgesetzt.

Der nächste Streich von EUROPA in SCHWARZENAU: Deutsche Schauer, Schwank- und Liebesballaden, vorgetragen von Thomas Samhaber am Abend des 4. September in Großhaselbach.

Sorgten für Kinoatmosphäre mit Getränken und frischem Popcorn: Doris Widhalm, Johann Kletztl, Irene Burgstaller und Helga Kargl.

Knapp fünfzig Pkw mit 98 Insassen genossen das 1. Autokino in Schwarzenau.

Hervorragende Technik sorgte für ein großartiges Kino-Erlebnis.

