Schwarzenau: „EUROPA in SCHWARZENAU“ präsentierte am Freitag, 4. September im Pfarrsaal Großhaselbach deutsche Balladen der letzten 1000 Jahre und setzt am 3. und 4. Oktober seine Veranstaltungsreihe fort!

Das Versprechen Gänsehaut zu erzeugen, wurde eingehalten. Zwei Stunden lang tauchte Thomas „Sam“ Samhaber mit dem Publikum in die Welt der Schauer-, Schwank- und Liebesballaden ein. Die Balladen wurden im mittelalterlichen Kostüm abwechslungsreich frei rezitiert, zum Teil mit musikalischer Begleitung. Brigitte Tremper-Samhaber sorgte mit sphärischen Klängen vom Hang für die stimmungsvollen Übergänge zwischen den Stücken.



Auch Bürgermeister Karl Elsigan und Wolfgang Leidenfrost, Teamleiter von EUROPA in SCHWARZENAU waren von der Darbietung begeistert. Der Theaterabend setzte einen weiteren bunten Akzent zum Jahresthema Deutschland.

Schon am 2. Oktober 2020 geht es in Schwarzenau mit Theater weiter: Folker Tegetthoffs „fabelhaft Niederösterreich“ macht im Kulturstadel beim Döllerwirt in Großhaselbach Station. Beginn ist 19:30, Info und Karten beim Gemeindeamt.

Und am 3. Oktober feiert „EUROPA in SCHWARZENAU“ den Tag Deutschen Einheit, mit einem Vortrag des Leiters des DDR Museums in Berlin Dr. Stefan Wolle und Zeitzeugen, die über das Leben in den beiden Deutschlands und den Mauernfall berichten können. In Kooperation mit der Waldviertel Akademie. Kaminstube Zlabinger, 18 Uhr. Eintritt frei

Das Projekt wird im Rahmen des EU Förderprogrammes LEADER finanziell unterstützt.

Infos: Gemeinde Schwarzenau www.schwarzenau.at , 02849 2247

Presse: ILD Temper-Samhaber 0664 150 53 48, www.ild.at