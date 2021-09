Zwettl: Anfang September wurden im Rahmen des monatlichen FRAU iDA Netzwerktreffens erstmals die Türen zum zukünftigen Standort am Hauptplatz 16 in Zwettl für Interessierte geöffnet.

Rund 30 interessierte Personen folgten am 1. September 2021 der Einladung von Anne Blauensteiner, Obfrau der Waldviertler Frauenwirtschaft: „Gehe mit uns durch die zukünftigen Räumlichkeiten, erhalte Infos aus erster Hand und bekomme ein Gefühl für deinen zukünftigen Arbeitsraum“, und machten seit Beginn der Baustelle erstmalig einen Rundgang durch die zukünftigen Räumlichkeiten von FRAU iDA.

Nach der Begrüßung beim Hundertwasserbrunnen wurden die beiden Geschoße des Gebäudes, die FRAU iDA zukünftig nutzen wird, besichtigt. Die InteressentInnen konnten sich selbst ein Bild über den derzeitigen Stand machen und bekamen von Architekt Manfred Koppensteiner Informationen zum bisherigen Baufortschritt und den noch folgenden Schritten bis zur Eröffnung, Das Pre-Opening ist Ende November/Anfang Dezember 2021 geplant, der Vollbetrieb ab Jänner 2022.

Nach der Besichtigung gab es im Cafe Leutold die Möglichkeit zum weiteren Austausch.

Alle Unternehmerinnen, die eine räumliche Trennung zwischen Zuhause und Arbeitsplatz, Abwechslung, Inspiration und Kooperation suchen, können sich auf der Website von FRAU iDA über die Angebote und Möglichkeiten zur Miete am Standort Hauptplatz 16 in Zwettl informieren.



Die Website www.frau-ida.at stellt weiters das Team, die Expertinnen und Mentorinnen vor und informiert neben den Coaching-, Mentoring- und vielfältigen Weiterbildungsangeboten auch über die monatlich stattfindenden, kostenlosen After-Work-Netzwerktreffen. Eingeladen sind alle interessierten Frauen – dazu ist keine Anmeldung oder Mitgliedschaft notwendig. Das nächste Treffen findet am 6. Oktober 2021 als Walk&Talk Event statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor der HAK Zwettl. Yoga-Lehrerin Johanna Leon zeigt bei einem kurzen „Walk“ im Freien Übungen für Yoga-Anfängerinnen und Claudia Neulinger stellt den Alpha-Lauf vor. Anschließend gibt es ab 19:30 Uhr im Cafe Leutold die Möglichkeit zum Netzwerken.

Das Projekt „FRAU iDA“ des Vereines Waldviertler Frauenwirtschaft wurde im März 2020 im Rahmen der Auftaktveranstaltung im Saal der Raiffeisenbank in Zwettl gestartet. Mit innovativen Raum-Lösungen, Vernetzung und Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung möchte der Verein unternehmerisch tätige Frauen stärken und besser sichtbar machen!

Infos und Fotos:

Anne Blauensteiner, MA (Obfrau)

+43 676/4701030

office@frau-ida.at

www.frau-ida.at