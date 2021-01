Arbesbach: Das erste NÖ-Derbie dieser Saison gegen den VCA Amstetten erforderte präzise Vorbereitung der Nordmänner.

„Amstetten verfügt über einen sehr starken Kader und hat sich an die Spitze des Grunddurchgangs gesetzt“, warnt Trainer Zdenek Smejkal seine Mannschaft.

Er forderte von Beginn an vollste Konzentration und vor allem Druckaufbau am Service.

Dies gelang nur bedingt. Annahmeprobleme im ersten Satz brachten die Waldviertler gleich von Beginn weg in Bedrängnis. Amstetten hingegen nutze das Überraschungsmoment perfekt und erspielte sich einen 7 Punkte-Vorsprung. In der Folge bauten sie diesen sogar noch weiter aus und holten sich mühelos Satz 1 mit 25:16.

Waldviertels Headcoach musste reagieren und stellte die Mannschaft um. Kapitän Rudinei Boff sollte etwas Ruhe in das Team bringen und so nahm das Spiel an Fahrt auf. Nun konnte auch der geforderte Druck am Service aufgebaut werden und Amstetten gelang ins Hintertreffen. Eine hervorragende Blockarbeit bescherte den Waldviertlern den deutlichen Satzgewinn mit 16:25.

In dieser Tonart kann es weitergehen. Die Waldviertler blieben fokussiert und starteten in den dritten Satz wesentlich aggressiver. Amstetten hatte jetzt große Probleme durch das gewaltige Blockspiel der Gäste am Netz zu punkten. Die Mostviertler konnten das überraschende Niveau vom ersten Satz bei weitem nicht halten und so holten sich die Nordmänner auch diesen Satz klar mit 15:25.

Auch im vierten Satz waren die Waldviertler im Block deutlich überlegen. Amstetten fand kein Mittel mehr um sich durchzusetzen. Das Resultat war somit ein glasklarer Satzgewinn mit 12:25.

„Heute legten wir sehr viel Emotion in das Match und so kann man als Team gut spielen“, freut sich Kapitän Rudinei Boff über den Sieg.

„Gratulation an Amstetten zum ersten Satz. Nach dem Seitenwechsel haben wir wirklich sehr konzentriert gespielt und waren konsequent am Netz. Auch das Service wurde präziser und druckvoller“, kommentiert Manager Werner Hahn das Spiel.

„Ich bin richtig enttäuscht. Nach so einem guten ersten Satz darf man sich nicht einfach so abschießen lassen“, äußert Amstettens Manager Michael Henschke.

VCA Amstetten : Union Raiffeisen Waldviertel 1: 3 (25:16, 16:25, 15:25, 12:25)

Zahlen & Fakten URW Waldviertel VCA Amstetten

Gesamtpunkte 91 68

Blockpunkte 17 6

Servicepunkte 5 1

Perfekte Annahme in % 19 24

Scorer URW Waldviertel VCA Amstetten

Sulc 25 Romay Dammert 16

Borris 16 Tselios 11

Boff 10 Blazsovics 8

Spieltermine:

UVC Graz – URW Waldviertel, MEVZA, 23.01.2021, 19.00 Uhr, Graz

URW Waldviertel – Aich/Dob, AVL, 26.01.2021, 20.15 Uhr, Stadthalle Zwettl

URW Waldviertel – Mladost Zagreb, MEVZA, 30.01.2021, 19.00 Uhr, Stadthalle Zwettl



Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel

Office

+43 676 33 64 805

office@volleyball-waldviertel.at

www.volleyball-waldviertel.at