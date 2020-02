Arbesbach: Vor dem zweiten Viertelfinalspiel gegen VBK Klagenfurt am Mittwoch, den 26.02.2020 mussten die Nordmänner noch einmal eine weite Reise nach Brcko (Bosnien) auf sich nehmen.

Beide Mannschaften konnten sehr befreit in dieses Spiel gehen, denn die qualifizierten Teilnehmer für das MEVZA Final Four am 04. und 05. März 2020 in der Stadthalle Zwettl standen bereits fest.

Dennoch schenkte man sich nichts und kämpfte um jeden Ball. Zuerst verlief der erste Satz sehr ausgeglichen, danach stellten sich bei den Nordmännern einige Eigenfehler ein. Zum Schluss wurde es aber noch einmal richtig spannend, durch einen Blockpunkt und ein Ass der Gäste benötigten die Gastgeber zwei Satzbälle zum Satzgewinn.

Im zweiten Satz wollte nichts so richtig funktionieren. Die Nordmänner bauten zu wenig Druck am Service auf und brachten die Angriffe am Netz nicht auf den Boden, eine 10:3-Führung war die Folge. Trainer Zdenek Smejkal konnte nur mit Time out und Spielerwechsel den Gegner etwas aus dem Rhythmus bringen, was aber auch nur teilweise gelang.

Effizienter starteten die Waldviertel in Satz drei, bauten Druck am Service auf und kamen auch mit den Angriffen besser durch. Zuvor stellte Trainer Zdenek Smejkal die Mannschaft etwas um, was sehr gut funktionierte. Am Ende war aber für die Nordmänner nicht mehr drin und sie mussten sich klar mit 3:0 geschlagen geben.

OK Mladost Brcko : Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel 3:0 (25:21, 25:16, 25:23)

Zahlen & Fakten

URW Waldviertel Brcko

Gesamtpunkte 60 75

Blockpunkte 2 9

Servicepunkte 5 3

Perfekte Annahme in % 24 26

Scorer

URW Waldviertel Brcko

Darmois 11 Delic 17

Bornemann 7 Gajic 7

Boff 5 Divljan 6

Szarek 5 Vojak 6

Spieltermine:

URW Waldviertel : VBK Klagenfurt, 26.02.2020, 20.00 Uhr, Stadthalle Zwettl

MEVZA Final Four – Stadthalle Zwettl

Halbfinale – Mittwoch, 04. März 2020, 18:00 Uhr, Calcit, Kamnik vs Mladost Zagreb Halbfinale – Mittwoch, 04 März 2020, 20.00 Uhr, URW vs ACH Volley Ljubljana

Spiel um Platz 3 – Donnerstag, 05. März 2020, 18.00 Uhr

Finale – Donnerstag, 05. März 2020, 20.00 Uhr

Informationen-Fotos: Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel, i.A. Ulrike Filler, Silvia Atteneder. Ganser 128, A-3925 Arbesbach, Tel/Fax: 02813/7295, http://www.volleyball-waldviertel.at