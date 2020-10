Zwettl: Nach gut einem Jahr intensiver und akribischer Arbeit, ist der Kreationsprozess zur Entwicklung der Tourismusstrategie Waldviertel 2025 beinahe abgeschlossen.

Unter Einbeziehung lokaler Stakeholder aus den Bereichen Gastronomie, Beherbergung und Ausflugsziele fand über die letzten Monate ein mehrstufiger Prozess statt, in dem die Marschrichtung für die Weiterentwicklung des Tourismus im Waldviertel für die nächsten fünf Jahre festgelegt wurde. Diese Tourismusstrategie wurde bewusst parallel zur Entwicklung der Tourismusstrategie Niederösterreich 2025 erstellt und orientiert sich in vielen Bereichen dementsprechend an der neuen Tourismusstrategie des Landes Niederösterreich.

Landesrat Jochen Danninger betont: „Mit der Tourismusstrategie 2025 wollen wir Niederösterreich als erfrischend authentische Tourismusdestination positionieren. Dafür haben wir uns große Ziele gesetzt – Niederösterreich soll die Raddestination im Herzen Europas werden und im Bereich Wein und Kulinarik in der Champions League mitspielen.

Ich bin überzeugt, dass das Waldviertel hier einen ganz bedeutenden Beitrag dazu leisten wird!“

„Für uns war es enorm wichtig, dass einerseits unsere Partner aus dem Tourismusnetzwerk Waldviertel ihre Inhalte und Themen prominent einbringen konnten, und andererseits die strategische Ausrichtung des Tourismus in Niederösterreich die Basis der gemeinsamen Weiterentwicklung darstellt. “, erklärt Andreas Schwarzinger, GF Waldviertel Tourismus.

Die nächsten Schritte zur Finalisierung der Tourismusstrategie Waldviertel 2025 – die Aufbereitung der Ergebnisse, Inhalte und Maßnahmen aus den Kreationsprozessen, sowie die Erstellung eines Handouts für das gesamte Tourismusnetzwerk – sind bereits eingeläutet worden. Eine erste öffentliche Präsentation der „touristischen Marschrichtung“ ist im Zuge des Waldviertler Tourismustages im Frühjahr 2021 – sofern aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 möglich – geplant.

