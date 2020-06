Schwarzenau: Museumsreise von „EUROPA in SCHWARZENAU“ mit kulinarisch-künstlerischen Überraschungen fand großen Anklang!

Keine Schliessungszeiten hat das jederzeit zugängliche „Fenstermuseum“ in Schwarzenau. Insgesamt 23 Fenster sind mit Informationen zum heurigen Gastland Deutschland ausgestattet und können bequem in zwei Runden entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad besucht werden. Lagepläne bzw. Routenkarten dazu sind am Gemeindeamt erhältlich. Uli Küntzel und der Turnverein Schwarzenau luden nun zu einer Tour durchs Museum.

60 Räder starteten am 18. Juni die Radwanderung durch das Fenstermuseum, wobei der längere Parcours über die Katastralgemeinden abgefahren wurde. Uli Küntzel gab erheiternde Zusatzinformationen zu den elf Museumstafeln, Pia Søndergaard überraschte mit einer Flötenweise und Mitmachmusik, Thomas Samhaber rezitierte deutsche Balladen von Walther von der Vogelweide bis Erich Kästner und Wolf Biermann.

Zu guter Letzt verteilte Sylvia Küntzel selbstgemachte Kekse nach Rezept aus der Hansestadt Hamburg an die Teilnehmer, die sich mit lautstarkem Applaus für die gelungene Veranstaltung bedankten, die auch unter Einhaltung von Sicherheitsabständen, für alle ein nettes Erlebnis war.

Das Fenstermuseum kann jederzeit besucht werden, weitere Veranstaltungen von „Europa in Schwarzenau“ werden folgen.

Projekt wird im Rahmen des EU Förderprogrammes LEADER finanziell unterstützt.

Infos: Gemeinde Schwarzenau, www.schwarzenau.at , 02849 2247

Organisation: Turnverein / Uli Küntzel 0676 3741180

Presse: ILD Temper-Samhaber 0664 150 53 48