NÖ-Landeskriminalamt: Ein vorerst unbekannter Täter brach am 15. April 2020, gegen 03.30 Uhr, in einen Gewerbebetrieb im Gemeindegebiet von Groß Gerungs ein.

Nachdem er die Überwachungsanlage manipuliert hatte, durchsuchte er den Geschäftsraum. Durch den Lärm wurde der Geschäftsinhaber wach und betrat den unbekannten Täter auf frischer Tat. In der Folge kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden, bei der der 48-jährige Firmeninhaber leicht verletzt wurde. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.



Durch die Spurensicherung, Spurenauswertung und intensiven Ermittlungen von Bediensteten der Polizeiinspektion Groß Gerungs, gemeinsam mit Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl und Bediensteten der Polizeiinspektion Sollenau, konnte ein 56-jähriger rumänischer Staatsbürger als Beschuldigter ausgeforscht werden.

Aufgrund der Ermittlungen konnten dem Beschuldigten noch vier weitere Einbruchsdiebstähle, in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2020, im Gemeindegebiet von Felixdorf (1x) und Katzelsdorf (3x), Bezirk Wr. Neustadt, in Firmenobjekte zugeordnet werden.

Bei dem Einbruch in das Firmenobjekt im Gemeindegebiet von Felixdorf wurde der Beschuldigte vom Firmenbesitzer auf frischer Tat betreten. Dabei attackierte der Beschuldigte das Opfer mit einem Brecheisen und flüchtete danach. Das Opfer wurde dabei nicht verletzt.

Bei den Einbruchsdiebstählen erbeutete der Beschuldigte rund 550,- Euro Bargeld und verursachte dabei einen Gesamtschaden in der Höhe von rund 26.000 Euro.

Aufgrund des Ermittlungsergebnisses wurde von der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau ein EU-Haftbefehl erlassen.

Bedienstete der Polizeiinspektion Purkersdorf führten am 25. Mai 2020, gegen 21.00 Uhr, im Gemeindegebiet von Purkersdorf Lenker -und Fahrzeugkontrollen durch. Dabei wurde der Beschuldigte angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Nach einer Fahndungsanfrage wurde der Beschuldigte vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen wegen ähnlich gelagerter Delikte und eventuellen Komplizen werden fortgesetzt.

LPD-NOE