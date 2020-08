Schwarzenau: Energiesparen, Erneuerbare nutzen, Klima schützen

Do, 6. August 2020, 19.30 Uhr, in Schwarzenau, in der Kaminstube Zlabinger, Waidhofner Str. 3, 3900 Schwarzenau, 02849/2271

Programm:

18.45 Uhr: E-Auto-Probefahren & Info zu Mobilitätsinitiativen wie z.B.

ECO Thayaland, E-Carsharing Zwettl u. GEA Mobilitätsclub Schrems Treffpunkt Parkplatz Thayaau

19.30 Uhr: Offener Stammtisch:

· Deine/Ihre Fragen und Themen sind willkommen.

· Bei Bedarf Infos zu Förderungen

o „Raus aus Öl und Gas

o Photovoltaik und Speicher

o E-Mobilität u. mehr (Fahrrad – Auto – Nutzfahrzeuge)

Ökostrom in NÖ und worauf man schauen muss:

Bei der Analyse, beim Einkaufen, beim Selbermachen ,…, damit man nicht auf diverse „Waschzertifikate“ reinfällt, …

Der Abend endet traditionell mit aktuellen Hinweisen, insbes. aus den Programmen des Klima- und Energiefonds, sowie Diskussion u. Vernetzung!

www.energiestammtisch.info , energiestammtisch@wvnet.at , Teamsprecherin R. Brandner-Weiß, 0664/43 65 393