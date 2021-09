Arbesbach: Spätsommer, Sonne und Sand – mehr braucht es nicht!? Oh doch, unsere Sponsoren und Partner!!

Ein wichtiger Anlass für die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel war das Sponsorenturnier am Samstag, den 04.09.2021 am wunderschönen Beachvolleyballplatz in Arbesbach.

Nach einem Jahr Pause war es an der Zeit, den persönlichen Kontakt zu den treuen Unterstützern des Vereins wieder herzustellen.

Das herrliche Spätsommerwetter spielte perfekt mit und einem lustigen Sportnachmittag stand nichts im Weg.

Bis spät in den Abend hinein wurden die 3 G’s gemäß den Beachvolleyballregeln umgesetzt – gepritscht, gebaggert und gefeiert.

Nach der Siegerehrung bei Sonnenuntergang ließ man den Abend mit köstlichen Grillspezialitäten vom Gasthaus Hirsch und persönlichem Austausch gemütlich ausklingen.

Herzliche Gratulation an die Stadtgemeinde Groß Gerungs zum Sieg!

Wir sagen Danke an alle Sponsoren und Förderer für deren fantastische Unterstützung.

Platzierung:

1. Stadtgemeinde Groß Gerungs

2. Hartl Haus

3. Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte

4. Team Berger

5. Niederösterreichische Versicherung

6. URWVolleyEltern

Mit sportlichen Grüßen

Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel

DIE NORDMÄNNER

