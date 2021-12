Erstmalig!! – URW besiegt SK Aich/Dob 2 mal in einer Saison: Topmotiviert sahen die Nordmänner dem MEVZA Spiel am 17.12.21 gegen Zadruga Aich/Dob entgegen.

Unter strengen Auflagen der Behörde durfte das beste Volleyball Publikum Österreichs endlich wieder in die Stadthalle, um die Heimmannschaft tatkräftig und lautstark zu unterstützen.

Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel liegt nach 7 Spielen mit 8 Punkten an sechster Stelle und Zadruga Aich/Dob nach 8 Spielen mit 14 Punkten an dritter Stelle der MEVZA Tabelle.

Aich/Dob startete souverän in den 1. Satz und konnte diesen Vorsprung bis zum Satzende ,verteidigen und letztlich mit 25:20 für sich entscheiden.

Im 2. Satz hielten die Nordmänner bis Mitte des Satzes mit den Kärntnern gut mit und gingen erstmals mit 14:13 in Führung. Sie spielten konsequent Punkt für Punkt. Unglaubliche Ballwechsel wurden durch frenetischen Applaus des Publikums begleitet. Die unglaublich spannende Finalphase konnte die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel schließlich mit 26:24 für sich entscheiden.

Im 3. Satz legten die Nordmänner entfesselt los und legten nach 6 Punkten in Folge einen Blitzstart hin. Sie konnten diesen Flow bis zum Ende des Satzes beibehalten und eindeutig mit 25:16 für sich anschreiben. Somit stand es 2:1 in Sätzen für die URW.

Im 4. Satz starteten die Nordmänner engagiert. Sie setzten sich erneut ab und boten den Zuschauern eine Bandbreite des Volleyballspiels – von “Schupferln”, scharfen Services, genialem Blockspiel bis hin zu harten Angriffsbällen. Getragen von der guten Stimmung des Publikums

entschieden die Nordmänner den letzten Satz mit 25:18 für sich.

Wir feiern dieses TOP Ergebnis: Zwei Siege in einer Saison gegen den österreichischen Cupsieger

und österreichischen Vizemeister.

Wir bedanken uns herzlich für die Übernahme der Matchpatronanz bei Firma Werbeprofi Betriebs

GmbH aus 3910 Zwettl, Franz Eigl-Straße 26.

Stimmen zum Spiel:

Trainer Zdenek Smejkal:

“Heute haben die Spieler sehr diszipliniert gespielt und wurden entsprechend belohnt.”

Schnabel Peter:

“Nach einem schwierigen Start haben wir immer besser ins Spiel gefunden. Es war insgesamt eine

gute Teamleistung.”

Trainer Martin Micheu:

“ Nach einem überraschend guten Start haben wir eigenverantwortet den zweiten Satz aus der

Hand gegeben. Die Waldviertler haben absolut verdient gewonnen.”

Trainer Nikolic Zvonko:

“Wir haben das Spiel im 2.Satz verloren und wir konnten dem Druck der Waldviertler nichts

entgegensetzen.

Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel gegen SK Zadruga Aich/Dob: 3:1 (20:25; 27:25; 25:16: 25:18)

MAN of the Match

Zu den besten Männern am Platz wurden auf der Seite der Nordmänner Daan Streutker und bei

Aich/Dob Frances Pedro gewählt. Herzliche Gratulation an beide Spieler.

Zahlen und Fakten:

URW Waldviertel Aich/Dob

Gesamtpunkte 97 84

Blockpunkte 11 4

Servicepunkte 2 1

Perfekte Annahme in % 49 42

Scorer

URW Waldviertel Aich/Dob

Streutker 18 Krassnig 15

Knasas 16 Formela 12

Sulc 14 Marelic, Frances 7

Spieltermine:

VCA Amstetten vs. Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel

AVL; Sonntag, 19.12.2021; 17.00 Uhr; Amstetten – Johann Pölz Halle

HAOK Mladost Zareb vs. Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel

MEVZA; Mittwoch, 22.12.2021; 17.00 Uhr; Zagreb

Mit sportlichen Grüßen

Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel

Office

+43 676 33 64 805

www.volleyball-waldviertel.at

office@volleyball-waldviertel.at