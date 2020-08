Schwarzenau: Autokino mit dem Film „Ballon“ über die deutsch-deutsche Grenze

Zum ersten Mal gibt es Auto Kino in Schwarzenau. Dem Jahresmotto entsprechend, steht Deutschland im Mittelpunkt.

Der Film „Ballon“ behandelt mit viel Spannung und Humor den Alltag der Menschen in West- und Ostdeutschland der 80er Jahre. Gezeigt wird der Film als Großbildprojektion am Sportplatz von Schwarzenau am Freitag, 14. August ab 21 Uhr. Beschränkte Besucherzahl, Anmeldung sichert einen Platz. Der Eintritt ist frei!

Nicht nur die Größe und Vielfalt unseres Nachbarlandes sondern auch der Erfolg der Aktivitäten im Vorjahr hat die Initiative „Europa in Schwarzenau“ rund um Wolfgang Leidenfrost veranlasst, Deutschland auch 2020 in den Mittelpunkt zu stellen. Dem Team ist es gelungen, wieder einen spannenden und abwechslungsreichen Veranstaltungsreigen auf die Beine zu stellen und auf unterhaltsame Art etwas über unser nördliches Nachbarland zu vermitteln.

Natürlich konnten nicht alle Veranstaltungen Corona-bedingt so durchgeführt werden, wie ursprünglich geplant, aber vielfach konnten kreative Lösungen gefunden werden. So wurde aus dem geplanten Open – Air am Teich nun das 1. Auto – Kino in Schwarzenau, das am 14. August ab 21 Uhr am Sportplatz stattfinden wird, eine in jeder Hinsicht einmalige Sache.

Gezeigt wird der Film „Ballon“ von Michael Herbig, der 2018 in die deutschen Kinos kam und die als Ballonflucht bekannt gewordene Überquerung der innerdeutschen Grenze der Familien Strelzyk und Wetzel aus der DDR nach Westdeutschland mit einem selbstgebauten Heißluftballon behandelt. Eine köstliche Komödie mit Tiefgang.

Die Besucherzahl ist mit 100 Personen beschränkt. Einlass ab 20 Uhr. Anmeldung bei ILD Temper-Samhaber 0664 150 53 48, office@ild.cc

Infos: Gemeinde Schwarzenau www.schwarzenau.at , 02849 2247

Presse: ILD Temper-Samhaber 0664 150 53 48,