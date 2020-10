Schwarzenau: Hochkarätige Veranstaltung zum Tag der „Deutschen Wiedervereinigung“

Unser nördlicher Nachbar und „großer Bruder“ ist derzeit Gastland der Initiative EUROPA in SCHWARZENAU. Mit einem brillanten Vortrag von Dr. Stefan Wolle, dem Leiter des DDR-Musums in Berlin und spannenden Zeitzeugengesprächen mit Yvonne Birghan-Van Kruyssen (Stralsund/Horn), Katja Wolle (Berlin), Clemens Haas (München) und dem selbst aus Deutschland stammenden Teamleiter der Initiative Wolfgang Leidenfrost, setzte man einen weiteren inhaltlichen Höhepunkt im Veranstaltungsreigen.



Kooperationspartner dieser Veranstaltung war die Waldviertel Akademie, deren Leiter Dr. Ernst Wurz gemeinsam mit Schwarzenauer Bürgermeister Karl Elsigan die Begrüßung vornahm.

Alle auf 50 limitierten Plätze waren bald reserviert, das große Interesse des Publikums zeigte sich am anhaltenden Applaus und in der anschließenden regen Diskussion. Die Veranstaltung konnte auch per live-stream im Internet mitverfolgt werden und ist zum Nachschauen noch auf Youtube zu finden.

Unter strenger Einhaltung der COVID Sicherheitsvorschriften, gelang dem Veranstaltungsteam von EUROPA in SCHWARZENAU, organisatorisch unterstützt von Brigitte Temper-Samhaber (ILD) ein ebenso unterhaltsamer wie aufschlussreicher Abend zur deutschen Zeitgeschichte.

Dr. Stefan Wolle, wissenschaftlicher Leiter des DDR Museums in Berlin, ist ein anerkannter Experte zur Geschichte der DDR und dem Prozess der deutschen Wiedervereinigung. Mit umfangreichem Fotomaterial zeigte er vor allem die Schattenseiten der DDR vor dem Mauerfall. Eine stark militarisierte, kontrollierte Gesellschaft, deren politischer Führung aber das Volk zunehmend entglitt. Jugendkultur und die evangelischen Kirchengemeinden entzogen sich immer mehr dem Machtapparat der DDR und führten letztlich zur Durchsetzung von Reisefreiheit und Demokratie, die den Weg zur Wiedervereinigung ebnete.

Unterschiedliche persönliche und zum Teil recht originelle Perspektiven brachten die hervorragend ausgesuchten ZeitzeugInnen moderiert von Thomas Samhaber ein, Yvonne Birghan-Van Kruyssen, die bis zu ihrem 12 Lebensjahr in der DDR aufgewachsen war, berichtete von ihren „Kindheiten“ und dem Niedergang der Werft- und Fischindustrie in Stralsund, Katja Wolle von der Wende, die sie ab 1990 als Bürgermeisterin einer Berliner Randgemeinde und dann als Bürgermeisterin in Frankfurt an der Oder mitgestaltete und Clemens Haas aus München, über seine Erlebnisse, als er in Argentinien vom Mauerfall als Randnotiz in einer Zeitung erfahren hatte und sein eingelerntes Russland-Feindbild später in persönlichen Erfahrungen in mehreren Jahren in Moskau revidieren musste. Der „Schwarzenauer Deutsche“ und Leiter der Initiative Wolfgang Leidenfrost fasste mit seinem Bekenntnis zur Freiheit und dem Apell für menschliches nationale Grenzen überwindendes Verständnis, den Abend zusammen und brachte damit die Intention von EUROPA in SCHWARZENAU auf den Punkt. Man kann sich auf weitere Gastländer und Veranstaltungen freuen! www.Europa.in.schwarzenau.at

