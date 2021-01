Niederösterreich: Sonnenstrom und Naturwärme: EVN rüstet elf Biomasseheizwerke mit Photovoltaikanlagen aus – fünf weitere stehen kurz vor der Umsetzung

Schon jetzt leisten die rund 80 Biomasseheizwerke der EVN einen wichtigen Beitrag für die Energiewende: Sie verwandeln Biomasse aus der Region in nachhaltige Naturwärme für die Region. Von nun an kommt bei einigen Biomasseheizwerken ein weiterer Nutzen dazu: Auf dem Dach von elf Anlagen und den jeweils angrenzenden Biomasselagern wurden bereits große Photovoltaikanlagen installiert, die ab sofort für die Eigenversorgung des jeweiligen Heizwerks zum Einsatz kommen. Für 2021 ist in der zweiten Phase des Ausbaus die Installation von fünf weiteren Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Biomasseheizwerken der EVN geplant. Somit ist gleich doppelt für eine nachhaltige und ökologische Wärmegewinnung gesorgt.

Die insgesamt 16 neuen Photovoltaikanlagen haben eine Gesamtleistung von 2,5 MWp, womit jährlich rund 2,8 GWh Ökostrom erzeugt werden können – das entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von rund 800 Haushalten. „Wir verwenden diesen Sonnenstrom unter anderem für jene Pumpen, die unsere wertvolle Naturwärme zu unseren Kunden bringen. Damit wird unsere Naturwärme noch regionaler und noch nachhaltiger. Und durch die konsequente Nutzung geeigneter Dachflächen unterstützen wir zusätzlich die ambitionierten Klima- und Energieziele“, zeigt sich EVN Sprecher Stefan Zach begeistert.

Zu den Biomasseheizwerken, die bereits mit Photovoltaikanlagen ausgestattet wurden, zählen:

Biomasseheizwerk Aschbach

Biomasseheizwerk Bruck an der Leitha

Biomasseheizwerk Gmünd

Biomasseheizwerk Horn

Biomasseheizwerk Eggenburg

Biomasseheizwerk Stockerau

Biomasseheizwerk Civitas Nova (in Wiener Neustadt)

Biomasseheizwerk Ternitz

Biomasseheizwerk Waidhofen an der Thaya

Biomasseheizwerk Zwettl

Biomasseheizwerk Tulln



Zu den Biomasseheizwerken, welche 2021 mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden, zählen:

Biomasseheizwerk Gänserndorf

Biomasseheizwerk Hollabrunn

Biomasseheizwerk Klosterneuburg

Biomasseheizwerk Groß-Enzersdorf

Biomasseheizwerk Hagenbrunn

EVN Wärme GmbH

Der Einsatz erneuerbarer Energien ist für die EVN insbesondere im Wärmebereich seit vielen Jahren von großer Bedeutung. Die EVN betreibt heute mit Partnern aus der Landwirtschaft und der Sägeindustrie bereits 80 Biomasseanlagen in ganz Niederösterreich. Mehr als zwei Drittel der gelieferten kommunalen Fernwärme wird aus Biomasse erzeugt.

Durch die enge Kooperation der EVN mit der regionalen Land- und Forstwirtschaft bleibt die Wertschöpfung der Region erhalten. Die EVN setzt auf regionale Biomasse und arbeitet nur mit österreichischen Partnern. Mit einem Einsatz von rund 2,0 Millionen Schüttraummeter Hackschnitzel ist die EVN der größte Naturwärmeversorger aus Biomasse in Österreich.

Fotocredit: © EVN / fotozwettl.at

Bildbeschreibung: Die Biomasseheizwerke in Ternitz und Zwettl wurden bereits mit Photovoltaikmodulen ausgestattet.

