Zwettl: Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl führte am 2. Jänner 2021, gegen 12.40 Uhr, gemeinsam mit seinem Bruder und seiner Mutter Waldarbeiten im Gemeindegebiet von Zwettl durch.

Als der Mann gerade ein Stück eines umgeschnittenen Baumes abschneiden wollte, dürfte er von diesem am Bein getroffen und dabei schwer verletzt worden sein. Nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde er in das Universitätsklinikum Krems an der Donau verbracht.

LPD-NOE