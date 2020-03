Sallingberg: Ein 20-Jähriger und ein 19-Jähriger, beide aus dem Bezirk Zwettl, führten am 8. März 2020, gegen 14.45 Uhr, eine Trainingsfahrt mit Motocross-Motorrädern auf einem privaten Grundstück im Gemeindegebiet von Sallingberg durch.

Dabei kam es beim Überqueren einer Kuppe zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Motorradfahrern, wodurch sie zu Sturz kamen. Beide Männer erlitten dabei Verletzungen schweren Grades.

Der 19-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht. Der 20-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung durch den Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems an der Donau verbracht.

LPD-NOE