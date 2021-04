Zwettl: Die Gewinnspiel-Ziehung aus den rund 1000 eingelangten und online ausgefüllten Gewinnkarten 2020 fand vor kurzem in Zwettl statt.

Als Glücksfee fungierte Stadträtin Anne Blauensteiner, MA, CMS (links), die hier gemeinsam mit Projektbetreuerin Maria-Theresia Schindler von der NÖ.Regional die siegreichen Gewinnkarten präsentiert.

Voraussetzung für einen Gewinn war die richtige Beantwortung der Gewinnfrage, die da lautete: In welcher Stadtmauerstadt gibt es eine Storchenkolonie? Auf allen drei gezogenen Karten war die Frage mit „Marchegg“ richtig beantwortet.

Über den ersten Preis, einen erlebnisreichen Aufenthalt in einer Stadtmauerstadt nach Wahl inkl. Nächtigung für zwei Personen, darf sich eine Gewinnerin aus Guntramsdorf freuen. Der zweite und der dritte Preis, ebenfalls Aufenthalte in einer Stadtmauerstadt nach Wahl für 2 Personen, jedoch ohne Nächtigung, gehen nach Salzburg bzw. Wien. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich verständigt.

Auch dieses Jahr führen die NÖ Stadtmauerstädte wieder ein Gewinnspiel durch. Die Gewinnkarten erhalten Sie bei den Tourismusinfostellen aller Stadtmauerstädte – Drosendorf, Eggenburg, Groß-Enzersdorf, Hainburg an der Donau, Horn, Laa an der Thaya, Marchegg, Retz, Waidhofen an der Thaya, Weitra und Zwettl. Ebenso ist eine Online-Teilnahme auf www.stadtmauerstaedte.at möglich (Menüpunkt „Gewinnspiel“).

Die Gewinnfrage betrifft diesmal die Kooperation der NÖ Stadtmauerstädte, die seit nunmehr 20 Jahren besteht und gemeinsam an der Bewahrung und Wertschätzung des kulturhistorischen Erbes der Stadtmauern arbeitet. Seit welchem Jahr besteht diese Kooperation?

Zu gewinnen gibt es wie immer erlebnisreiche Aufenthalte für 2 Personen in einer Stadtmauerstadt Ihrer Wahl. Viel Glück!

Im Bild von links: Stadträtin Anne Blauensteiner, MA, CMS mit Projektbetreuerin Maria-Theresia Schindler (NÖ.Regional) bei der Gewinnkartenpräsentation

(c) Tourismusbüro Zwettl

Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Maria-Theresia Schindler

Regionalberaterin

Mobil: 0676 88 591 235

maria.schindler@noeregional.at

NÖ.Regional.GmbH | Hauptregion Waldviertel

3910 Zwettl | Sparkassenplatz 1/2/3

www.noeregional.at

waldviertel@noeregional.at

T: 02822/21380