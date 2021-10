Roggenreith: Mit großen Erwartungen starteten die Nordmänner ins MEVZA-Spiel gegen OK Merkur Maribor.

Die slowenische Mannschaft ist aktuell an 2. Stelle der MEVZA Tabelle hinter ACH Volley Ljubljana. Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel liegt aktuell an 3. Stelle der Tabelle nach Siegen gegen UVC Graz und VKP Bratislava.

Die Patronanz des Spieles übernahm dankenswerter Weise die Raiffeisenbank Waldviertel Mitte. Als Gast begrüßten wir heute Sarah Fischer, Gewichtheberin aus Rohrendorf, die bei den olympischen Spielen 2021 den hervorragenden 10. Platz belegte. Ihre Bestleistungen liegen bei 105 kg im Reißen, 132kg im Stoßen und 234kg im Zweikampf.

Die Nordmänner konnten im 1. Und 2. Satz mit den Spielern aus Slowenien auf Augenhöhe mithalten. Den 1. Satz verloren sie denkbar knapp, wohingegen sie sich im 2. Satz mit 25:23 durchsetzten.

Im 3. Satz steigerte Maribor die Spielgeschwindigkeit und nutzte jede Schwäche von den Nordmännern. Die Spieler der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel kämpften – hatten jedoch im 3. Satz kein Rezept, um den Satz noch drehen zu können und mussten diesen mit 25:14 an die Gäste abgeben.



Im 4. Satz boten die Waldviertler Spieler den Zuschauern erneut einen Krimi. Punkt um Punkt wurde gespielt und gekämpft. Bei einem Stand von 21:18 kam bei den Nordmännern auch Pech dazu. Zwei bis drei Fehler reichten und die Mannschaft aus Maribor konnte einen Vorsprung herausspielen und den 4 Satz mit 25:19 gewinnen.

Gratulation an den Favoriten und slowenischen Meister, der durch konsequente Blockleistung und bessere Auswertung der wichtigen Bälle das Spiel gewann. Deutlich sichtbar war auf Seiten der Spieler der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel eine erneute Steigerung zu den vorhergegangen Spielen.

Den Fans lieferten die Spieler beider Mannschaften sensationelle Ballwechsel und hochklassiges Volleyball in der Stadthalle – mitteleuropäische Liga par excellence.



Stimmen zum Spiel:

Der Trainer von OK Merkur Maribor, Sebastijan ŠKORC:

„Die lange Fahrt war sehr anstrengend. Zu Beginn fand die Mannschaft schlecht in das Spiel. Die Waldviertler spielten heute extrem gut, aber gegen Ende des Spiels hatten wir alles unter Kontrolle und konnten 3 wichtige Punkte holen“.

Pavel Bartos, Kapitän der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel:

„Heute machten wir einfach zu viele Fehler im Angriff, sodass die Spieler von OK Merkur Maribor das Spiel bestimmen konnten.

Trainer Zdenek Smejkal:

„Den 1. Satz hätten wir gewinnen müssen, weil einen 6-Punkte Vorsprung darf man nicht mehr hergeben“. Durch den Verlust des 1. Satzes litt die Konzentration der Mannschaft wobei wir uns zusätzlich durch viele Angriffsfehler das Leben schwer machten“.

Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel gegen OK Merkur Maribor: 1:3 (23:25; 25:23; 14:25; 19:25)

MAN of the Match

OK Merkur Maribor: Planinsic Uros (Nr. 17)

Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel: Daan Streutker (Nr. 11)

Zahlen und Fakten:

URW Waldviertel OK Merkur Maribor

Gesamtpunkte 81 98

Blockpunkte 4 13

Servicepunkte 6 7

Perfekte Annahme in % 29 25

Scorer

URW Waldviertel OK Merkur Maribor

Sulc 16 Ikhbayri 20

Taylor-Parks 10 Donik 17

Streutker 10 Kovacevic 14

Spieltermine:

Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel vs. Hypo Tirol : AVL, Freitag, 23.10.21, 19.00 Uhr;

Stadthalle Zwettl

UVC Weberzeile Ried gegen Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel: AVL, Di, 26.10.21; 17.00 Uhr; Ried -Messehalle

