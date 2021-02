Groß Gerungs: In der Sitzung der Kleinregion Waldviertler Hochland am 18. Februar 2021 in Groß Gerungs fixierten die 5 Bürgermeister das Arbeitsprogramm für 2021. Im Zentrum steht natürlich die Umsetzung der Maßnahmen der Modellregion zur Anpassung an den Klimawandel (KLAR). Die Themen „Sicherung der Trinkwasserversorgung“ und „Wald der Zukunft“ stehen heuer im Fokus. Der Ausbildungslehrgang für Waldpädagogik ist auf Schiene und soll starten sobald Schulungen vor Ort wieder möglich sind. Mobilitätsmanager Christian Haider, NÖ.Regional, stellte die neue Radwegförderung des Landes Niederösterreich und das Thema aktive Mobilität in der Region vor. Das Waldviertler Hochland will auch in diesem Bereich aktiv werden und wird im Frühjahr 2021 eine Erhebung eines möglichen Radwegenetzes für den Alltagsradverkehr durchführen. Davon sollen dann weitere Umsetzungsschritte abgeleitet werden. Für den Herbst sind dann noch Vernetzungstreffen der Jugendgemeinderäte und der Arbeitskreise Gesunde Gemeinde geplant.

