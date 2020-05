Zwettl: Erkennen nicht gerade jetzt viele, dass in unserer Gesellschaft bereits so einiges schiefgelaufen ist?

Der Mensch ist fremd geworden… Wir hetzten der Zeit hinterher. Wir sehnten uns nach Herzlichkeit, Natürlichkeit, Entschleunigung und persönlicher Freiheit. Wir suchten uns selbst aber fanden uns nicht. Und warum? Weil es uns bewusst schwergemacht wurde. Von Kindheit an wurden wir zu Konsummarionetten großer (ausländischer) Konzerne erzogen. Einer gleich dem anderen suchten wir in deren lauten Geschäften voll liebloser Massenware das Glück aus den Werbeversprechungen. Wir vergeudeten unsere wertvolle Lebensenergie in einem Rennen, in dem es keinen Sieger gab.

Die Corona-Krise hat nun vielen gezeigt, wie es ist, aus dem immer schneller drehenden Hamsterrad auszusteigen! Wie es ist, wieder ruhig ein und auszuatmen… was wirklich zählt im Leben… & wie wichtig REGIONALE WERTSCHÖPFUNG für unser aller Wohlstand ist!

Die Krise hat das Einkaufsverhalten der Konsumenten verändert – NÄHE gewinnt nachhaltig an Bedeutung! Die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt, die Produktherkunft wird immer wichtiger und die Präferenz österreichischer Händler wird deutlich sichtbar (Analyse JKU Linz). Die Krise bietet also vor allem den Kleinen im Land die CHANCE groß zu werden!

& wir bieten Ihnen die CHANCE eines exklusiven Einblicks, wie wir es schaffen, als österreichischer Online-Händler die Bevölkerung nicht nur mit Produkten aus der Region zu versorgen und somit Kleinproduzenten zu fördern, sondern sicherzustellen, dass die Wertschöpfung dortbleibt, wo sie hingehört – nämlich in Österreich!

Zudem bieten wir Ihnen eine sensationelle Schlagzeile:

NIEDERÖSTERREICHISCHES START-UP MYPRODUCT.AT BIETET AUSLÄNDISCHEN E-COMMERCE-GIGANTEN DIE STIRN!

Eine Studie der AMA zeigt, dass 30 bis 40 % der österreichischen Konsumenten auch nach der Krise mehr heimische Produkte oder Lebensmittel direkt beim Bauern kaufen möchten – weder Amazon noch sonst irgendein ausländischer Riesenkonzern ermöglicht dies – myProduct.at macht´s möglich!

Die heimische Landwirtschaft wurde in Krisenzeiten als wichtigster Akteur bezüglich der Lebensmittelversorgung eingeschätzt! Umso wichtiger ist es nun, unsere Bauern bei der Digitalisierung zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, einfach und unkompliziert ihre Produkte online zu vertreiben! Unser Start-up myProduct.at verfolgt dieses Ziel!

Wir bieten die Möglichkeit…

bequem mit nur ein paar Klicks bei rund 500 ausgewählten österreichischen Kleinproduzenten einzukaufen

zwischen über 8000 regionalen Produkten von kleinen Start-ups bis zu traditionellen Familienbetrieben auszuwählen

unterschiedlichste in Österreich hergestellte Spezialitäten, Handwerkserzeugnisse und Geschenkideen auf eine Rechnung und eine gesammelte Lieferung zu bestellen

bei jedem Produkt die Menschen und die Geschichten hinter den Produkten kennenzulernen

unter dem Motto hochwertig, regional und persönlich Österreich mit guten Produkten aus der Region zu versorgen

österreichischen Produzenten, die ihre hochqualitativen Produkte liebevoll im Einklang mit Umwelt, Mensch und Tier erzeugen groß zu werden: Die Zustellung der Ware erfolgt vom Produzenten – direkt zum Konsumenten

Sonnige Grüße aus NÖ

Die myProduct Familie, myProduct GmbH, Karl Kastner-Straße 1, A-3910 Zwettl, www.myproduct.at , support@myproduct.at