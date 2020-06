Zwettl: Nach dem Lock-Down Mitte März und dem damit verbundenen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit, sinkt die Zahl der Jobsuchenden langsam wieder.

Die schrittweise Lockerung der Vorgaben führte auch auf dem niederösterreichischen Arbeitsmarkt – nach den historisch höchsten Arbeitslosenzahlen im März und April – im Lauf des Monats Mai zu einer im Vergleich mit den Vormonaten wieder etwas niedrigeren Arbeitslosigkeit.

Ende Mai waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl 1.050 Personen, davon 548 Frauen und 502 Männer, arbeitslos vorgemerkt.

„Auch wenn das Niveau der Arbeitslosigkeit weiterhin sehr hoch ist, so ist zumindest der Anstieg gestoppt. Ende Mai sind die Arbeitslosenzahlen gegenüber Ende April wie in ganz NÖ auch im Bezirk Zwettl um 333 Betroffene bzw. um 24,1% zurückgegangen. Die stärksten Rückgänge konnten wir mit minus 93 in der Beherbergung und der Gastronomie, in der Baubranche (-71) sowie im Handel (-47) verzeichnen. Das Wiederhochfahren der Wirtschaft und die intensive Vermittlung durch unsere Beraterinnen und Berater zeigen erste Früchte“, so der Zwettler AMS-Leiter Kurt Steinbauer.

Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber April auch in allen Bezirken

Gegenüber dem Höchststand Ende April ist die Arbeitslosigkeit Ende Mai in allen NÖ Bezirken zurückgegangen; in 14 der 22 AMS-Bezirke war der Rückgang stärker als 10%, in Horn, in Krems und in Zwettl sogar über 20%. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat betrifft Frauen und Männer in etwa gleichem Ausmaß und alle Altersgruppen. Erfreulicherweise ist auch die Jugendarbeitslosigkeit wieder gesunken.

Positive Signale auch am Stellenmarkt

Im Bezirk Zwettl sind im letzten Monat insgesamt 93 Personen arbeitslos geworden, während in 442 Fällen die Vormerkung zur Jobsuche beendet wurde. Davon konnten 368 eine Beschäftigung aufnehmen, 13 sind in eine Schulung eingetreten und 61 sind aus sonstigen Gründen (Krankenstand, Wochenhilfe, etc.) aus dem AMS-Vormerkregister ausgeschieden. Weitere positive Signale zeigen sich auch am Stellenmarkt. „Die Unternehmen suchen wieder verstärkt Arbeitskräfte. Im Mai wurden dem AMS Zwettl 118 neue Stellenangebote gemeldet“, betont Kurt Steinbauer. Ihren Personalbedarf können Betriebe beim Service für Unternehmen elektronisch über ein allenfalls vorhandenes eAMS-Konto oder per E-Mail sfu.zwettl@ams.at oder telefonisch unter 050 904 335 402 bekanntgeben.

Die Arbeitsmarkt-Daten des Bezirks Die Zahlen vom Mai 2019 2020 +/- in% Vorgemerkte Arbeitslose 590 1.050 +460 +78,0% Sofort verfügbare offene Stellen 312 276 +36 -11,5% Arbeitslose pro offene Stelle 1,9 3,8 +2,3 +101,2% Personen in AMS-Kursen 142 99 -43 -30,3% Lehrstellensuchende 7 11 +4 +57,1% Sofort verfügbare offene Lehrstellen 20 40 7 +100,0% Quelle: Arbeitsmarktservice Zwettl, Stand 31.05.2020

