Zwettl: Kostenlose Online-Workshops für Jungeltern im Mai und Juni.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bietet gemeinsam mit der ARGEF für den Zeitraum der abgesagten persönlichen Termine ersatzweise Online-Workshops an. Dabei können interaktiv Fragen gestellt und mit der Expertin besprochen werden.

Im Mai und Juni gibt es Online-Workshops zu den Themen „Ernährung von Ein- bis Dreijährigen“ sowie „Gesunde Ernährung in der Schwangerschaft“. Neben aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es während der Beratungen auch hilfreiche Tipps zu oftmals herausfordernden Fragestellungen.

REVAN-Workshop „Ernährung in der Schwangerschaft“

Gerade in der Schwangerschaft sollten Sie besonders auf Ihre Ernährung achten, denn Ihr Baby kostet bei allem mit, was Sie zu sich nehmen. In unseren Workshops verrät eine Diätologin Tipps und Tricks, wie Sie den erhöhten Nährstoffbedarf ganz einfach erreichen können, was gegen Schwangerschaftsübelkeit hilft und auf welche Nahrungsmittel Sie in diesem Lebensabschnitt verzichten sollten.

Nächste Termine:

19. Mai 2020, 18.00 – 19.30 Uhr

27. Mai 2020, 19.00 – 20.30 Uhr

REVAN-Workshop „Jetzt ess ich mit den Großen – Richtig essen für Ein- bis Dreijährige“

Eine Diätologin bespricht mit Ihnen, ob jede Mahlzeit Obst und Gemüse enthalten muss, wie viel Flüssigkeit Kinder trinken sollten und welche Möglichkeiten es gibt, um den Kleinen ungeliebte Lebensmittel schmackhaft zu machen.

Nächste Termine:

13. Mai 2020, 09.30 – 11.00 Uhr

15. Mai 2020, 08.30 – 10.00 Uhr

25. Mai 2020, 18.00 – 19.30 Uhr

29. Mai 2020, 16.00 – 17.30 Uhr

6. Juni 2020, 9.30 – 11.00 Uhr

Anmeldung zu den kostenfreien Online-Workshops sowie weitere Termine unter www.argef.at/revan . Nach erfolgter Anmeldung gibt es den Link zum Online-Workshop und eine Anleitung zum Einstieg.

Weitere Informationen unter www.argef.at/revan und 0664/88 60 21 24.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen, David Pollak, Leiter, Kundenservice Zwettl, Weitraer Straße 15, 3910 Zwettl, Tel. +43 5 0766-122401, david.pollak@oegk.at , www.gesundheitskasse.at