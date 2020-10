Zwettl: Kostenloser Workshop für Jungeltern

Der Grundstein für gesunde Ernährung wird bereits in der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren gelegt.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bietet gemeinsam mit der ARGEF GmbH (Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung) kostenlose Workshops mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und hilfreichen Tipps zu diesem Thema an.

Im Rahmen der österreichweiten Initiative „Richtig essen von Anfang an“ (REVAN) findet am 7. November 2020 in Zwettl ein Workshop zum Thema „Jetzt ess ich mit den Großen – Richtig essen für Ein- bis Dreijährige“ statt.

Expertin Isabella Kramer bespricht mit den Jungeltern, ob jede Mahlzeit Obst und Gemüse enthalten muss, wie viel Flüssigkeit Kinder trinken sollten und welche Möglichkeiten es gibt, um den Kindern ungeliebte Lebensmittel schmackhaft zu machen.

REVAN-Workshop

„Jetzt ess ich mit den Großen – Richtig essen für Ein- bis Dreijährige“

Wann: 7. November 2020, 14:00 Uhr

Wo: rECOgnize, 3910 Zwettl, Hamerlingstraße 9

Eintritt frei!

Anmeldung erforderlich unter Tel. 0664 88 60 21 24 oder unter office@argef.at

Darüber hinaus werden wieder Online-Workshops angeboten. Termine, Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.argef.at/revan

Informationen-Foto: David Pollak, Leiter Kundenservice Zwettl, Weitraer Straße 15, 3910 Zwettl