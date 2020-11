Zwettl: Kostenlose Online-Workshops für Jungeltern

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bietet gemeinsam mit der ARGEF für den Zeitraum der abgesagten persönlichen Termine wieder ersatzweise Online-Workshops an. Dabei können interaktiv Fragen gestellt und mit der Expertin besprochen werden.

Bis Jahresende gibt es Online-Workshops zu den Themen „Ernährung in der Schwangerschaft“, „Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter“ sowie „Richtig essen für Ein- bis Dreijährige“. Dabei vermitteln die Expertinnen der ARGEF aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und bieten Rundum-Beratung sowie hilfreiche Tipps zu oftmals herausfordernden Themen.

Nächste Termine:

25. November 2020, 09.30 – 11.00 Uhr „Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter“

26. November 2020, 09.30 – 11.00 Uhr „Richtig essen für Ein- bis Dreijährige“

03. Dezember 2020, 17.30 – 19.00 Uhr „Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter“

10. Dezember 2020, 18.30 – 20.00 Uhr „Ernährung in der Schwangerschaft“

17. Dezember 2020, 09.30 – 11.00 Uhr „Richtig essen für Ein- bis Dreijährige“www.argef.at/revan

Anmeldung zu den kostenfreien Online-Workshops unter www.argef.at/revan. Nach erfolgter Anmeldung gibt es den Link zum Online-Workshop und eine Anleitung zum Einstieg.

Weitere Informationen unter office@argef.at und 0664/88 60 21 24.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!