Sallingberg: Am 5. Jänner 2020 lud die Freiwillige Feuerwehr Sallingberg zur gemeinsamen Mitgliederversammlung in die Teichstüberl Sallingberg ein.

Dabei wurde ein Rückblick auf das Jahr 2019 gehalten.

Feuerwehrkommandant OBI Gerhard Freistetter konnte zahlreiche Mitglieder der Feuerwehr sowie Bürgermeister Leopold Bock und geschäftsführenden Gemeinderat Benno Sulzberger begrüßen.

Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder unserer Wehr, verlas VM Manfred Spirk das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung. Anschließend folgten die Berichte der Fachchargen und Sachbearbeiter. Fahrmeister HLM Franz Freistetter und Zeugmeister LM Alois Schütz gaben ihren letzten Bericht in ihrer Funktion. Beide übergaben ihre Funktionen in jünger Hände, FM Markus Fichtinger folgt nach ca. 30 Jahren HLM Franz Freistetter und FM Florian Schierhuber folgt nach zwei Jahrzehnten LM Alois Schütz. OBI Gerhard Freistetter dankte beide für jahrelange Tätigkeit in ihren Funktionen, beide zeichneten sich damit aus, die notwendigen Instandsetzungen bzw. Beschaffungen so Kostengünstig wie möglich für die Feuerwehr durchzuführen.

Ausbilder HBM Christian Schulmeister und OLM Stephan Schierhuber (Sachbearbeiter für Atemschutz) konnten über zahlreiche erworbene Leistungsabzeichen im Jahr 2019 berichten. So wurden zwei Feuerwehrleistungsabzeichen in der Stufe Bronze sowie fünf in Silber beim Landesfeuerwehrleistungs-bewerb in Traisen erworben werden. Im Herbst folgten noch zwei Ausbildungsprüfungen, wobei beim „Technischer Einsatz“ ein Abzeichen in Silber und zwei in Gold, sowie eines in Bronze und vier in Gold bei der Ausbildungsprüfung „Atemschutz“. OFM Lukas Schulmeister konnte über ein Arbeitsreiches Jahr im Bereich Wasserdienst zurückblicken, galt es doch die Arbeiten auf der Bewerbstrecke für die Bezirks- und Landeswasserdienstleistungsbewerb in Ottenschlag zu unterstützen. Trotzdem wurde an allen drei Landeswasserwehrleistungsbewerben (OÖ, NÖ und Steiermark) teilgenommen. Beim Bewerb in Ottenschlag konnten beim Bezirk Stockerlplätze erreicht werden und beim Landesbewerb in der Wertungsklasse Silber der hervorragende 7. und in Bronze der 10. Platz durch die Zillenbesatzung HBM Christian Schulmeister und OFM Lukas Schulmeister erreicht werden.

Kommandanten OBI Gerhard Freistetter führte in seinen Bericht folgende Punkte aus, der Mitgliederstand der Freiwilligen Feuerwehr Sallingberg beträgt mit 1. Jänner 67 Feuerwehrmitglieder (51 aktive davon 5 Frauen und 16 Reservisten), diese leisten im Jahr 2019 bei 23 Einsätze (1 Brandeinsatz, 20 technische Einsätze und 2 Brandsicherheitswachen) 196 Einsatzstunden. Insgesamt leisteten die Feuerwehrmitglieder bei 420 Ereignissen 3.977 Stunden, für diese Leistung bedankte er sich bei den Feuerwehrmitgliedern. Weiters hob er die Leistung der Zillenfahrer, die Mitglieder der Bewerbsgruppe sowie den Teilnehmer bei den Ausbildungsprüfungen hervor.

Anschließend präsentierte V Wilhelm Tiefenböck den Kassenbericht und Jahresabschluss 2019. Aufgrund das 2019 kein Fest abgehalten wurde, fiel die Bilanz für das Jahr 2019 negativ aus, dieser Betrag konnte mit Rücklagen aus den vorherigen Jahren ausgeglichen werden. OLM Peter Weinmann als Rechnungsprüfer über eine vorbildliche und korrekte Kassaführung berichten und sprach die Entlastung des Kassaführers aus. Beim nächsten Punkt der Tagesordnung konnte OBI Gerhard Freistetter über erfreuliches berichten. Er beförderte PFM Marina Neumüller zum Feuerwehrmann, OLM Stephan Schierhuber zum Hauptlöschmeister und HLM Franz Freistetter zum Ehrenhauptlöschmeister. Weiters übergab er an LM Leopold Prommer, LM Markus Schiller und LM Alois Schütz für ihre langjährige Tätigkeit Auszeichnungen des Landes NÖ, sie waren beim Abschnittsfeuerwehrtag in Gutenbrunn verhindert.

Bürgermeister Leopold Bock bedankte sich bei den anwesenden Feuerwehrmitgliedern für die erbrachte Leistung und gute Zusammenarbeit im Jahr 2019. Beim letzten Punkt „Allfälliges“ wurden diverse Anschaffungen und Punkte besprochen. Im Anschluss schloss Feuerwehrkommandant OBI Gerhard Freistetter die Mitgliederversammlung mit einem „Gut Wehr“ und lud auf ein gemütliches Zusammensein ein.

Im Bild von links: 2. Reihe: BI Paul Schulmeister, V Wilhelm Tiefenböck, Benno Sulzberger, Bgm. Leopold Bock, FM Florian Schierhuber, HLM Stephan Schierhuber und LM Markus Schiller; 1. Reihe: LM Alois Schütz, OBI Gerhard Freistetter, LM Leopold Prommer und LM Theodor Wimmer

Informationen-Foto: Christian Schulmeister, Freiwillige Feuerwehr Sallingberg, Kremstalstraße 12, 3525 Sallingberg, http://ff-sallingberg.heimat.eu/