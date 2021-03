Schweiggers: Heuer feiert Schweiggers das 50-jährige Jubiläum der Großgemeinde.

Dabei soll nicht nur gefeiert, was unter aktuellen Umständen vielleicht auch nicht möglich sein wird, sondern es sollen auch Projekte in unterschiedlichen Themenschwerpunkten umgesetzt werden. Dabei entstand in den letzten Wochen eine Arbeitsgruppe zum Thema „aktive Mobilität“.

Das erste Arbeitstreffen widmete sich ganz den Themen Radfahren und Zu-Fuß-Gehen. Dabei wurden neben Ideen & möglichen Konzepten auch bereits gestartete Initiativen wie das Projekt „aktive Mobilität im Schulumfeld“ besprochen. Gerade mit der Mittelschule Schweiggers sind für heuer noch spannende Aktionen wie die Errichtung einer Elternhaltestelle oder die Teilnahme an einem Fahrradwettbewerb geplant.

Die Vertreter der Gemeinde sind zudem selber alle aktive Radfahrer und wissen daher genau, welche Wege in der Gemeinde gut mit einem Fahrrad befahrbar sind. Unter Anleitung des Mobilitätsmanagements Waldviertel der NÖ.Regional wurde eine Visualisierung von verkehrsberuhigten Wegen in der Gemeinde für das Alltagsradfahren durchgeführt. Dabei wurde überlegt, wie alle Ortschaften mit dem Zentrum von Schweiggers angebunden werden können. Auch gemeindeübergreifende Verbindungen, zum Beispiel nach Zwettl und Großschönau, wurden besprochen.

Dieses entstehende Radwegenetz soll auch für das Jubiläumsjahr verwendet werden. So könnte man sich vorstellen, dass eine „Sternfahrt“ mit dem Rad zu etwaigen Veranstaltungen im Ortszentrum organisiert werden. Eine weitere Idee war eine Implementierung einer Gemeinderunde auf Basis der definierten Wege.

„Ich freue mich, dass wir in Schweiggers das Thema aktive Mobilität heuer intensiv bearbeiten. Gerade durch unser vorhandenes Güterwegenetz können wir viele gute Verbindungen für das Thema Radfahren anbieten. Dadurch soll auch gezeigt werden, dass nicht jeder Weg mit dem Auto zurückgelegt werden muss, sondern dass auch die sportliche Betätigung auf dem Fahrrad für Alltagswege gut geeignet ist“, zeigt sich Bgm. Josef Schaden glücklich über die begonnene Arbeit.

Die Arbeitsgruppe wird in den nächsten Wochen weiter an den Ideen und gestarteten Initiativen arbeiten. Gerne können sich auch noch weitere Personen aus Schweiggers zum Thema einbringen. Einfach auf der Gemeinde das Interesse zur Mitarbeit hinterlegen.

Im Bild von links: Blauensteiner Franz, Christian Wally, Johann Wurz, Günther Prinz, Christian Haider (NÖ.Regional), Josef Schaden, Hermann Grünbeck

