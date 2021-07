Bezirk Zwettl: Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf lenkte am 21. Juli 2021, gegen 11.50 Uhr, ein Motorrad auf der L82

dies im Gemeindegebiet von Bärnkopf, aus Richtung Gutenbrunn kommend in Fahrtrichtung Bärnkopf.

Am Ende einer langgezogenen Rechtskurve sei er aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz gekommen. Er erlitt bei dem Vorfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum Krems an der Donau geflogen.

LPD-NOE