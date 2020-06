Bärnkopf: Ein 50-Jähriger aus dem 12. Wiener Gemeindebezirk lenkte am 28. Juni 2020, gegen 10.10 Uhr, einen Pkw auf der L 82 im Gemeindegebiet von Bärnkopf, von Bärnkopf kommend in Fahrtrichtung der LB 119.

Bei ihm im Fahrzeug befand sich seine 44-jährige Lebensgefährtin aus dem 2. Wiener Gemeindebezirk.

Zur selben Zeit lenkte ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt ein Motorrad auf der L 82 in der entgegengesetzten Richtung. In einer scharfen Kurve kam es aus bislang unbekannter Ursache zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der 56-Jährige zu Sturz kam. Der Pkw-Lenker hielt sofort an, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Der 56-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Versorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum Krems an der Donau geflogen.

LPD-NOE