Arbesbach: Nach dem Matchgewinn gegen den österreichischen Meister Aich/Dob am Sonntag ging es am nächsten Tag direkt von Kärnten nach Slowenien, wo das MEVZA-Spiel gegen Maribor auf dem Plan stand.

Die Nordmänner spielten mit Selbstvertrauen gestärkt und konnten den Druck der Heimmannschaft im ersten Satz stabilisieren, der in die Verlängerung ging. Maribor behielt jedoch mit 31:29 die Oberhand.

Im zweiten Satz war das Spiel der Gäste zu wenig effizient und ging mit 25:15 klar an die Gastgeber.

Satz drei glich dem ersten Abschnitt. Es wurde um jeden Ball mit absoluter Leidenschaft gekämpft. Gegen Ende des Satzes konnte Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel einen Matchball abwehren und den ersten Satzball sofort zum ersten Satzgewinn verwerten.

Nun wurde das Spiel neu aufgerollt. Die Nordmänner wurden von Punkt zu Punkt immer stärker und entschieden auch Satz vier mit 19:25 für sich.

Nach dem 2:0-Satzrückstand stand es überraschenderweise nach zwei Stunden Spielzeit nun 2:2. Jetzt nahm das Spiel so richtig Fahrt auf. Wie schon in den vergangenen Sätzen war es ein enorm knappes, sehr ausgeglichenes und emotional geführtes Match, wobei die Nordmänner in Satz fünf immer vorlegten. Der Entscheidungssatz wird normalerweise bis 15 Punkte gespielt. Nach fünf Matchbällen standen die Nordmänner mit dem Rücken zur Wand und mussten vier Matchbälle abwehren um den sechsten in der mega Verlängerung für sich zu entscheiden. Der fünfte Satz ging schließlich mit 28:30 an die Waldviertler.

„Über 2,5 Stunden dieses unglaublichen Volleyballkrimis standen die Akteure auf dem Feld. Das gesamte Trainer- und Betreuerteam ist mächtig stolz auf die Moral der Mannschaft, die immer an sich glaubte. Waldviertel hat mit viel Risiko am Service den Gegner unter Druck gesetzt und auch der Matchball wurde durch ein Ass erzielt“, freut sich sportlicher Leiter Werner Hahn samt Vorstand und Fans mit dem Team.

OK Maribor : Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel 2: 3 (31:29, 25:15, 23:25, 19:25, 28:30)

Zahlen & Fakten

URW Waldviertel OK Maribor1

Gesamtpunkte 124 126

Blockpunkte 19 7

Servicepunkte 6 5

Perfekte Annahme in % 23 24

Scorer

URW Waldviertel OK Maribor

Darmois 27 Kosenina 22

Boff 17 Bracko 15

De Vries 16 Mulec 13

Spieltermine:

URW Waldviertel – Ried/Innkreis, 11.01.2020, 19.00 Uhr Stadthalle Zwettl

URW Waldviertel – OK Mladost Brcko, MEVZA, 17.01.2020, 19.00 Uhr, Stadthalle Zwettl

URW Waldviertel – Calcit Kamnik, MEVZA, 27.01.2020, 19.00 Uhr, Stadthalle Zwettl

URW Waldviertel – UVC Graz, 01.02.2020, 19.00 Uhr, Stadthalle Zwettl

Erster Sieg der zweiten Cup-Runde

Am Dreikönigstag, den 06.01.2020 begrüßten die jungen Nordmänner der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel die aus Wiener Neustadt angereisten Gegner zum ersten Spiel der zweiten Runde des NÖVV Cup.

Obwohl die Waldviertler einige Ausfälle von wichtigen Spielern zu verzeichnen hatten, ging jeder top motiviert in das erste Spiel des Jahres 2020.

Außerdem bekam die Landesligamannschaft prominente Unterstützung auf der Aufspielerposition, da Christopher Hahn mit der Bundesliga in Slowenien gastierte. Urgestein Michal Peciakowski zog heute seine Volleyballschuhe wieder an und vertrat bravourös und souverän den Aufspieler Hahn.

Durch diese Unterstützung und die des grandiosen Publikums dominierten die Nordmänner durchgehend alle drei Sätze und ließen den jungen Spielern ebenfalls die Chance, sich auf dem Feld zu präsentieren.

Sehr gute Feldverteidigung, das präzise Zuspiel und der druckvolle Abschluss am Netz sowie extrem starke Services führten schlussendlich zum verdienten und klaren 3:0-Sieg der Waldviertler.

Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel : Wr. Neustadt 3:0 (25:13, 25:12, 25:16)

Informationen-Fotos: Ulrike Filler, Silvia Atteneder, Ganser 128, A-3925 Arbesbach, http://www.volleyball-waldviertel.at