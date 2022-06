NÖ Gemeinde21 in Schweiggers – erfolgreiche Zwischenbilanz: Die Gemeinde Schweiggers zog bei der Sitzung des Kernteams NÖ Gemeinde 21 nach eineinhalb Jahren Arbeit Zwischenbilanz.

Unterstützt und begleitet wird der Gemeindeentwicklungsprozess von NÖ.Regional.

Zehn Projektgruppen starteten nach Fertigstellung des Leitbildes ihre Arbeit. Die Arbeitsgruppe „50 Jahre Schweiggers“ hat ihr Jubiläumsprogramm 2021 und die Entwicklung der neuen Marke Schweiggers erfolgreich abgeschlossen. Im Bereich der Umwelt und Energie steht eine Photovoltaikanlage vor der Umsetzung und zum Thema Mobilität konnte ein Radwegenetz für den Alltagsradverkehr definiert werden. Eine Gemeinderadroute, auch für die touristische Nutzung, wird bis zum Start der Frühjahrssaison beschildert. Das Radwegenetz wurde auch mit den Nachbargemeinden abgestimmt und wird in einem Pilotprojekt über die Bezirke Zwettl und Gmünd in ein digitales Routingsystem integriert.

2021 konnten auch die Sommerferienspiele durchgeführt werden. Mit ersten Anrainergesprächen und einer Exkursion wurde die Neugestaltung des Marktplatzes gestartet und dieses Projekt wird auch 2022 weiterverfolgt. Ein Schwerpunkt wird auch die Förderung der Gemeinschaft, wo besonders die Dorfgemeinschaftshäuser durch verschiedenste Aktivitäten Drehscheibe sein sollen. Die Fortsetzung der Sommerferienspiele ist ebenso wieder geplant wie Aktionen zum Klimaschutz.

Durch die verstärkte Integration der Jugend in das Gemeindeleben, im Zusammenspiel mit Wirtschaft, Vereinen und Gemeinde, sollen die Wünsche und Bedürfnisse der Jugend in der Standortentwicklung der Gemeinde Schweiggers stärker berücksichtigt werden. Die stärkere Identifikation und die attraktiveren Rahmenbedingungen sollen der jungen Generation optimale Voraussetzungen zum Arbeiten und Leben in der Heimatgemeinde bieten.

Die Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde werden ihren Auftritt durch verstärkte Werbung und eine gemeinsame Karte verbessern. Mit Hilfe der Karte sollen die Standorte der Firmen, Die Produkte und Dienstleistung in der Gemeinde allen Bürgerinnen und Bürgern übersichtlich dargestellt werden. Bgm. Josef Schaden: „Es ist für mich als Bürgermeister eine riesige Freude, wenn man das Engagement so vieler Bürgerinnen und Bürger miterlebt. Wir haben für 2022 wieder viel vor und werden versuchen all die Themen erfolgreich umzusetzen.“

Vielen Dank im Voraus.

Das dazu passende Pressefoto:

Kernteamgruppe Gemeinde 21 Schweiggers.

v.l.n.r.: Franz Blauensteiner, Christopher Edelmaier, Martina Honeder, Robert Reuberger, Andreas Holzmüller, Paul Schachenhofer (NÖ.Regional), Bettina Kienmayer, Christian Wally, Daniel Hölzl, Bgm. Josef Schaden, Markus Rabl

Fotocredits: © Marktgemeinde Schweiggers

>>hier downloaden<<

Ihre Ansprechpartner für Rückfragen:

Ing. Paul Schachenhofer

Regionalberater

Mobil: 0676 88 591 234

paul.schachenhofer@noeregional.at

NÖ Regional

NÖ.Regional.GmbH | Hauptregion Waldviertel

3910 Zwettl | Sparkassenplatz 1/2/3

www.noeregional.at

waldviertel@noeregional.at | T: 02822/21380

FN: 425170a | LG St. Pölten | UID: ATU 69150134