Arbesbch: Nur eine kurze Verschnaufpause war den Nordmännern der Union Raiffeisen Waldviertel nach dem starken MEVZA-Heimspiel gegen OK Mladost Zagreb am Donnerstag gegönnt.

Denn zwei Tage später bestritt Waldviertel schon den nächsten Kracher gegen den Tabellenführer der AVL Topliga.

UVC Graz konnte im letzten MEVZA-Spiel OK Mladost Zagreb mit 3:1 ebenfalls schlagen und versuchten diesen Flow mit in die AVL zu nehmen.

Das Spiel begann ausgeglichen, mit den gewohnten Vorteilen für die Nordmänner im Block und die Grazer in der Feldverteidigung. So gelang es über weite Strecken keinem Team sich abzusetzen. Erst gegen Ende des Satzes erhöhte Kapitän Rudinei Boff den Druck mit dem Service und so holten die Waldviertler den Satz letzten Endes klar mit 19:25 nach Niederösterreich.

Zweiter Satz – gleiches Bild.

Es ging hoch her in Graz. Die Führung wechselte mehrmals, ohne dass sich eines der beiden Teams absetzen konnte. Doch abermals hatten die Nordmänner die besseren Nerven im Finish. Es war der neue Mann im Dress der Waldviertler, Martin Licek, der den Satzball diagonal auf den Boden hämmerte.

Wer Graz kennt, der weiß, dass auch bei 2:0 noch nichts gewonnen ist. Und so legten die Steirer gleich von Beginn des dritten Satzes vor und setzten die Nordmänner mit vollem Risiko beim Service gewaltig unter Druck. Zu Mitte des Satzes hatten sich die Murstädter bereits deutlich abgesetzt.

Die Aufholjagd der Niederösterreicher kam zu spät, um bereits im dritten Satz schon alles klar zu machen, doch gelang es den Nordmännern trotz des Satzverlustes deutlich besser die Motivation aus einigen grandiosen langen Rallyes in den vierten Satz mitzunehmen.

Gleich nach dem Seitenwechsel waren sie das präsentere Team und gaben die schnell herausgespielte Führung zu keiner Zeit aus der Hand.

So bezwangen die Nordmänner den Tabellenführer der Toprunde am Ende deutlich mit 19:25.

Trainer Zdenek Smejkal zeigte sich nach dem Spiel nicht nur mit dem neuen Mann Martin Licek sehr zufrieden und fasste das Spiel wie folgt zusammen: „Wir waren vom ersten bis zum letzten Ball sehr konzentriert. Vor allem in der Defense spielten wir sehr diszipliniert. Lediglich beim Service haben wir noch Verbesserungspotential.“

Es bleibt allerdings kaum Zeit für Regeneration. Bereits morgen (Sonntag) um 19.00Uhr steigt der nächste Renner in Bleiburg gegen den Serienmeister Aich/Dob.

Wir sind gespannt.

UVC Graz : Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel 1:3 (19:25, 23:25, 25:21, 19:25)

Zahlen & Fakten URW Waldviertel UVC Graz

Gesamtpunkte 96 88

Blockpunkte 11 5

Servicepunkte 4 4

Perfekte Annahme in % 38 28

Scorer URW Waldviertel UVC Graz

Sulc 22 Koraimann 21

Licek 18 Kratz 9

Borris 9 Pereira 7

Spieltermine:

MEVZA Final Four – Stadthalle Zwettl

Halbfinale – Samstag, 27. Februar 2021, 18:00 Uhr, ACH Volley vs Calcit Kamnik

Halbfinale – Samstag, 27. Februar 2021, 20.00 Uhr, URW vs OK Maribor

Spiel um Platz 3 – Sonntag, 28. Februar 2021, 18.00 Uhr

Finale – Sonntag, 28. Februar 2021, 20.00 Uhr



