Rappottenstein: Die Spieler der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel fahren mit dem Punktemaximum von Kärnten ins Waldviertel zurück.

Mit den heutigen 3 Punkten und den 6 Punkten, die aus den Spielen gegen VCA Amstetten gutgeschrieben werden, können die Waldviertler nun bereits 2 Runden vor Ende des Grunddurchganges Platz 1 fixieren.

Die Nordmänner starteten nach 6 Stunden Anreise und 500 gefahrenen Kilometern fokussiert in das Spiel. Die Waldviertler rotierten und Trainer Zdenek Smejkal setzte gezielt den ganzen Kader ein, wodurch die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel Satz eins und zwei klar für sich entscheiden konnte.

Satz drei begann für die Nordmänner sehr durchwachsen und sie lagen den ganzen Satz im Rückstand. Die Nordmänner kämpften sich bis zu einem Stand von 18:18 zurück. Eine 3-Punkte-Serie der Wörthersee Löwen brachte ihnen schlussendlich den Gewinn des dritten Satzes. Der entscheidende vierte Satz ging wieder klar an die Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel. Die Nordmänner starteten perfekt in den entscheiden Abschnitt und konnten sich einen 5-Punkte-Polster erarbeiten, den sie bis Satzende verteidigten und so als verdienter Gewinner vom Spielfeld gingen.

Für die Nordmänner war dieser Sieg nach längerer Match-Pause sehr entscheidend, um in den Wettkampf zurückzukehren und wieder einen Match-Rhythmus aufzubauen. Jetzt heißt es wieder gesund im Waldviertel anzukommen und die kurze Regenerationspause optimal zu nutzen, denn am Samstag, 27.11.21 steht bereits die nächste sehr lange Anreise nach Tirol bevor.

Manager Werner Hahn freut sich schon auf die Herausforderung in Innsbruck, weil das letzte Spiel in Tirol doch schon einige Jahre zurückliegt. Auch das Volleyballpublikum kann sich auf das Spiel freuen und via Livestream, der über die Social-Media-Kanäle für jedermann zugänglich ist, dabei sein.

VBK Wörther-See-Löwen vs. Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel: 1:3 (16:25; 20:25; 25/21; 19:25)

Nächste Spiele:

Hypo Tirol – Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel:

AVL; Samstag, 27.11.2021, 18.00 Uhr; Innsbruck – USI Halle

TSV Hartberg vs. Union Volleyball Raiffeisen:

AVL; Mittwoch, 1.12.2021; 19.30 Uhr; Hartberg – Bundesschulzentrum

