Arbesbach: Gesund, fit und voll motiviert sind die Spieler samt Trainer diese Woche in die Stadthalle Zwettl wieder zum Training angerückt.

Nach über 10-tägiger Quarantäne stand ein leichtes Athletiktraining und Ballgewöhnung auf dem Programm.

„Wir müssen sehr vorsichtig sein und die Spieler Schritt für Schritt an ihre Leitungsgrenzen heranführen“, erklärt Manager Werner Hahn den milden Wiedereinstieg.

Vor der ersten Trainingseinheit unterzogen sich deshalb die Spieler einem Test beim Teamarzt zur Freigabe.

In der Zwischenzeit führte man in der Stadthalle Zwettl einige Adaptierungen aufgrund des zweiten Lockdowns durch und es wurde ein Kraftraum eingerichtet. Weiters setzte das Trainerteam die Trainingspläne neu auf.

Das Management der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertler fixierte die Ersatztermine aller bisher abgesagten Spiele.

„Es werden alle Spiele nachgeholt. Gerade laufen auch Verhandlungen zwischen dem österreichischen Volleyballverband und dem ORF mit dem Ziel, einmal wöchentlich ein Match live zu übertragen“, so Hahn.

Aufgrund der vielen Spielverschiebungen wartet auf die Nordmänner in den kommenden Wochen und Monaten ein voller Terminkalender. Aber die Waldviertler stellen sich dieser extremen körperlichen Belastung. „Es wird herausfordernd. Trotzdem sind wir froh, in Zeiten wie diesen Spitzensport betreiben zu dürfen“, merkt Werner Hahn positiv an.

