ÖGK: Babycouch – Unterstützung in einer aufregenden Zeit: Neu! Kostenlose Online Babycouch- Treffen für Jungeltern

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bietet gemeinsam mit der ARGEF für den Zeitraum der abgesagten „klassischen“ Babycouch-Termine ersatzweise Online Babycouch-Treffen* an. Dabei können interaktiv Fragen gestellt und Expertenmeinungen eingeholt werden.

Die Babycouch ist ein von Expertinnen und Experten geleiteter Treffpunkt für Schwangere, Stillende und Familien mit Kleinkindern bis zum Alter von drei Jahren zu wechselnden Themen. Als kostenloser Treffpunkt für werdende bzw. Jungeltern und deren Nachwuchs bietet sie Unterstützung in einer besonders aufregenden Zeit. In entspannter „Couch-Atmosphäre“ geben Fachleute aus den Bereichen Medizin, Diätologie, Pädagogik und Psychologie bzw. Hebammen Auskunft und liefern Tipps und Ratschläge nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen – in ganz persönlichem Rahmen. Wohlfühlen und Kinderglück stehen bei diesem kostenlosen Service der ÖGK im Mittelpunkt.

Online-Termine April und Mai 2020:

28. April 2020, 09.30-11.00 Uhr, Thema: Hebammensprechstunde

6. Mai 2020, 09.30-11.00 Uhr, Thema: Hebammensprechstunde

14. Mai 2020, 09.30-11.00 Uhr, Thema: Mit Konflikten umgehen

20. Mai 2020, 09.30-11.00 Uhr, Thema: Wandel der Väterrolle

27. Mai 2020, 09.30-11.00 Uhr, Thema: Babyschlaf

Anmeldung, Themen und weitere Termine der Online Babycouch-Treffen unter: www.argef.at/babycouch

Bei Fragen: Tel.: 0664 88 60 21 20

*Nach erfolgter Anmeldung gibt es den Link zum Online-Treffen und eine Anleitung zum Einstieg.

Informationen: Österreichische Gesundheitskasse, Gesundheitsförderung und Prävention, Tel. + 43 5 0766 – 126210, E-Mail: gsund-12@oegk.at

David Pollak, Leiter Kundenservice Zwettl, Weitraer Straße 15, 3910 Zwettl, Tel. +43 5 0766-122401, david.pollak@oegk.at , www.gesundheitskasse.at