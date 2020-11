Zwettl: Kostenlose Online-Expertentipps für Schwangere und Jungeltern

Die Österreichische Gesundheitskasse bietet gemeinsam mit der ARGEF die beliebten Babycouch-Treffen bis Ende des Jahres online an. Dabei gibt es kostenloses Expertenwissen sowie jede Menge Tipps und Antworten auf individuelle Fragen.

Die Babycouch ist ein von Expertinnen und Experten geleiteter Treffpunkt für Schwangere, Stillende und Familien mit Kleinkindern bis zu drei Jahren. Dieser kostenlose Service bietet werdenden und frischgebackenen Eltern Unterstützung in einer besonders aufregenden Zeit. In entspannter Couch-Atmosphäre geben etwa Hebammen bzw. Fachleute aus den Bereichen Medizin, Diätologie, Pädagogik und Psychologie Auskunft und liefern Tipps und Ratschläge bequem nach Hause. Wohlfühlen und Kinderglück sowie der Austausch untereinander stehen dabei im Mittelpunkt.

Termine:

11.November: „Stillen in der kalten Jahreszeit – Immunsystem stärken“

12.November: „Babyschlaf – Gut schlafen von Anfang an für Babys und Eltern“

20.November: „Rückbildung – Der Weg zu einer starken Körpermitte“

24.November: „Austausch für Eltern und Frühchen“

01.Dezember: „Frühchen – Babys richtig tragen“

03.Dezember: „Zahngesundheit – Zähne putzen mit Spaß“

07.Dezember: „Wie Musik die frühkindliche Entwicklung fördert“

14.Dezember: „Frühchen – Entwicklungsförderndes Handling“

15.Dezember: „Weihnachten naht – was schenken wir unseren Kindern?“

Die Online Babycouch-Treffen finden jeweils von 09.30 bis 11.00 Uhr statt.

Infos und Anmeldung: www.argef.at/babycouch . Nach erfolgter Anmeldung gibt es den Link zum Treffen und eine Anleitung zum Einstieg.

Rückfragen: David Pollak, Leiter Kundenservice Zwettl, Weitraer Straße 15, 3910 Zwettl, Tel. +43 5 0766-122401, david.pollak@oegk.at

www.gesundheitskasse.at

Österreichische Gesundheitskasse Gesundheitsförderung und Prävention Tel. +43 5 0766-126210 E-Mail: gsund-12@oegk.at