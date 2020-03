Zwettl: Rundum-Paket für die Gesundheit. 273 Personen wurde ein Arztbesuch empfohlen.

Geballte Frauenpower herrschte am 7. März 2020 in der Stadthalle in Zwettl. 950 Gesundheitsbewusste informierten sich beim NÖ Frauengesundheitstag der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und Partner über persönliche Vorsorge, Fitness und Lifestyle. Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Mag. Petra Zuser, Landesstellenleiterin der ÖGK in NÖ, überzeugten sich vor Ort vom brei-ten Gesundheits-Mix.

Als Highlight wartete ein begehbares Brustmodell. Großer Andrang herrschte in der Gesundheitsstraße, die mit einer Reihe medizinischer Checks aufwartete. Diese reichten von einer Blutwertebestimmung und einer B.I.A.-Messung (Muskelmasse-, Fett- und Wasseranteil) über eine Mundvideokamera und einen Smokerlyzertest bis zu einer Lungenfunktionsmessung und einem Stresstest für das Herz. Insgesamt gab es 2.724 Gesundheitschecks, davon wurde 273 Personen ein Arztbesuch bzw. eine weiterführende Abklärung empfohlen.

Im Bild von links: sitzend: Dir.in BVAEB Ingrid Kaindl, ÖGK Leiterin Landesstelle NÖ Mag. Petra Zuser, Vizebgm.in Andrea Wiesmüller, LRin Ulrike Königsberger-Ludwig, LT Abg. Silvia Moser, Stadträtin Anne Blauensteiner Obfrau WK Zwettl, stehend: NR Abg. Lukas Brandwei-ner, ÖGK Leiter Kundenservice Zwettl David Pollak, Regionalsekretär ÖGB Franz Steindl, KR AKNÖ Engelbert Artner, GF Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs Fritz Weber, SVS Abteilungsleiter Mag. Franz Ficzko, AKNÖ KR Reinhard Poppinger, AKNÖ Bezirksstellenleiter Zwettl Jürgen Binder, LT Abg. Josef Wiesinger, Herbert Kraus WK, ÖGK Landesstellenausschuss und ÖGB NÖ Landes-GF Christian Farthofer, Johann Palkovich Landesvorsitzender der ÖGB Pensionisten, Obfrau Frau in der Wirtschaft Silvia Schaffer, Obmann Pensionistenverband Werner Czanba, ASBÖ Obmann-Stv. Peter Gesselbauer, Obmann KOBV Franz Groschan, ÖGK Barbara Fischer-Perko, Gabriele Brantner Obfrau KOBV, Hofrat Dir. BG und BRG Zwettl Wolfgang Steinbauer, Bezirkspolizeikommandant Rudolf Mader

Bewegung und Entspannung boten Shiatsu, Bowtech, Yoga und Smovey®, darüber hinaus gab es eine Reihe von Fitnesstests. Über aktuelle Gesundheitsthemen wie Osteoporose, Demenz, Wechselbeschwerden und Yoga konnte man sich in Vorträgen und Workshops in-formieren. Viele Besucherinnen nutzten das individuelle Beratungs-Angebot in der Info- und Ausstellerzone – etwa zu den ÖGK-Gesundheitsangeboten, zur Hauttyp-Analyse oder zu einer Farb- und Stilberatung. Ein Bühnenprogramm mit Interviews, Tanzvorführungen, einer Mode- und Frisurenschau sowie der Verlosung toller Preise umrahmte den Frauengesundheitstag.

Im Bild von links: Vizebgm.in Andrea Wiesmüller, Dir.in BVAEB Ingrid Kaindl, ÖGK Leiter Kundenservice Zwettl David Pollak, SVS Abteilungsleiter Mag. Franz Ficzko, LRin Ulrike Königsberger-Ludwig, ÖGK Landesstellenausschuss und ÖGB NÖ Landes-GF Christian Farthofer, ÖGK Leiterin Landesstelle NÖ Mag. Petra Zuser, Stadträtin Anne Blauensteiner Obfrau WK Zwettl

Informationen-Fotos: David Pollak, Leiter Kundenservice Zwettl, Weitraer Straße 15, 3910 Zwettl, Tel. +43 5 0766-122401, www.gesundheitskasse.at