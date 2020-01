Allentsteig: Ein 42-jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya lenkte am 29. Dezember 2019, gegen 18:14 Uhr, einen Pkw auf der L 75, im Gemeindegebiet von Allentsteig, von Allwangspitz kommend in Richtung Allentsteig.

Bei der Eisenbahnkreuzung L 75 / Franz-Josef-Bahn dürfte der Pkw-Lenker trotz Rotlichtes der Signalanlage mit der Fahrzeugfront auf der Gleisanlage zum Stillstand gekommen sein. Dabei wurde der Pkw vom in Richtung Gmünd fahrenden Zug erfasst und schwer beschädigt. Der 42-jährige Lenker blieb unverletzt.

Bei der Lok dürfe es durch den Aufprall zu einem Kurzschluss gekommen sein. Diese musste abgeschleppt werden. Es wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Der Schienenverkehr war zwischen den Bahnhöfen Allentsteig und Göpfritz an der Wild in der Zeit von 18:14 bis 20:00 unterbrochen.

