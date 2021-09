Roggenreith: BLENDED MALT WHISKY J.H. im Line-up

Distilling is a science. Blending is an art. So heißt es in Schottland. Aber auch für Österreich gilt, dass die feine (Ver-) Mischung von verschiedenen Whiskys besonderes Fingerspitzengefühl verlangt.

Die BLENDED MALT WHISKYS der Destillerie wurden erst vor wenigen Monaten neu vorgestellt und sind Teil des großen Whiskytastings. Termine finden ab November wieder regelmässig statt.



Der BLENDED MALT WHISKY J.H. ist eine Mischung aus ausgewählten Abfüllungen des Standardsortiments der Destillerie und eine optimale Mischung für Einsteiger. Ein schöner All-Day-Whisky, der sehr ausgewogen ist.

Der RARE BLENDED MALT J.H. wurde aus verschiedenen Abfüllungen der Produktlinie RARE Selection kreiert. Diese Whiskys zeichnen sich durch die Lagerung in besonderen Weinfässern aus. Und die Mischung daraus ergibt einen wunderbaren Eindruck davon, was die Lagerung für einen Wirkung auf die Geschmacksvielfalt haben kann.

