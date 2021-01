Roggenreith: Noch bis Sonntag, den 31.1., habt ihr die Möglichkeit euch gleich mehrere ausgewählte Abfüllungen als WHISKY DER WOCHE zu holen.

Wir sind nämlich mitten in der RARE Selection-Woche! Schaut vorbei und holt euch eine – oder eine Auswahl – der in gebrauchten Süßweinfässern gelagerten Whiskys mit -10% in unserem Onlineshop*.

Dazu einfach den Gutscheincode „Whisky der Woche“ beim Bestellabschluss eingeben.

*Die Umstellung auf die neuen Etiketten ist bereits angelaufen und soll Anfang 2021 starten. Bis dahin werden auch noch Abfüllungen mit dem bekannten Etikett ausgeliefert.

Corona-Update & Erweiterung Onlineshop

Coronabedingt muss unsere Destillerie und Erlebniswelt bis auf weiteres geschlossen bleiben.

Bestellungen und Anfragen werden zweimal pro Woche bearbeitet und versandt. Es kann daher ev. zu längeren Lieferzeiten kommen. NEU ist unser Service mit Click

Informationen-Foto: Whisky-Erlebniswelt J.Haider GmbH, 1. Whiskydestillerie Österreichs, A-3664 Roggenreith 3, T: +43(0)2874/7496, Email: haider@roggenhof.at