Roggenreith: Heute habt ihr noch bis 0 Uhr die Chance euch unseren Original Rye Whisky J.H. mit -10% in unserem Onlineshop* zu holen.

Ab morgen starten wir dann in Runde II und präsentieren euch unseren Dark Single Malt Peated J.H. als „WHISKY DER WOCHE“.

Sicherlich kein Whisky für Einsteiger aber für Kenner und Liebhaber.

Wir räuchern dafür das Gerstenmalz zustätzlich mit heimischen Torf aus der Region und lagern das Destillat in gebrauchten Süßweinfässern. Tastingnotes und weitere Infos findet ihr in unserem Onlineshop.

Ab 11.1. bis einschließlich 17.1. könnt ihr diesen mit -10% in unserem Onlineshop bestellen.

Dazu einfach den Gutscheincode „Whisky der Woche“ beim Bestellabschluss eingeben.



Die nächste Aktionswoche startet dann kommenden Montag, den 18. Jänner.

*Die Umstellung auf die neuen Etiketten ist bereits angelaufen und soll Anfang 2021 starten. Bis dahin werden auch noch Abfüllungen mit dem bekannten Etikett ausgeliefert.

BETRIEBSURLAUB

Von 1. bis einschließlich 27. Jänner 2021 ist unsere Destillerie und Whisky-Erlebniswelt wegen Betriebsurlaub geschlossen. Bestellungen und Anfragen werden in dieser Zeit zweimal pro Woche bearbeitet und versandt. Es kann daher ev. zu längeren Lieferzeiten kommen.

