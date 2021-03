Bezirk Zwettl: Ottenschlag: 14 Gemeinden der Kleinregion Waldviertler Kernland haben sich dem Ziel verschrieben, das Thema Radfahren zu forcieren.

Die gemeinsame Vorgehensweise in der Region ist dabei sinnvoll und bringt wesentliche Vorteile in der Maßnahmengestaltung. Fokussiert wird dabei in einem ersten Schritt das Radeln im Alltag für die heimische Bevölkerung.

Innerhalb von drei Tagen wurden mit Maske und genügend Abstand in den Räumlichkeiten des Vereins Kleinregion Waldviertler Kernland Einzelgespräche zwischen den Gemeinden und dem Mobilitätsmanagement Waldviertel der NÖ.Regional geführt. Inhalt war die Analyse von Wegen innerhalb der Gemeinde, die verkehrsberuhigt mit dem Fahrrad befahrbar sind. Bei diesen Gemeindeterminen zeigte sich für das Organisationsteam der NÖ.Regional, dass es in allen beteiligten Gemeinden bereits konkrete Vorstellungen über mögliche Wegführungen im Bereich des Alltagsradfahrens gibt. Gemeindeübergreifend wurden zudem passende Verbindungsstücke zu den Nachbargemeinden begutachtet.

Auf Basis dieser Vorarbeit soll auch eine langfristige Strategie zur Stärkung des Themas Radfahren definiert werden. Gerade unter dem Aspekt, dass von Seiten des Landes NÖ eine attraktive Radwegeförderung gegeben ist, sollen auch mögliche Zukunftsprojekte überlegt werden. In den Gesprächsrunden mit den Gemeinden hat sich gezeigt, dass die Motivation der zuständigen Gemeindevertreter sehr hoch ist. Die Umsetzbarkeit einzelner Projekte ist allerdings auch stark von externen Faktoren abhängig wie z.B. der gegebenen Topografie (Steigungen, Bäche und Flüsse).

Bgm. Christian Seper (Waldhausen) und gleichzeitig Kleinregions-Obmann ist von der Initiative überzeugt: „Die Definition und Bewusstmachung von geeigneten Wegen, die mit dem Rad befahren werden können, wird das Thema in unserer Region nochmals beflügeln. Gerade für unsere Bevölkerung soll das Radfahren in Zukunft sinnvoll gestaltet werden. Dabei können wir auch auf unsere vorhandenen Wege zurückgreifen und punktuelle Verbesserungen anstreben.“

Im Bild von links: Christian Haider (Mobilitätsmanager NÖ.Regional), Vizebürgermeister Franz Strabler (Waldhausen), Bürgermeister & Obmann Kleinregion Christian Seper (Waldhausen) (c) NÖ.Regional



