Zwettl: Die Stadt Zwettl hat eine einzigartige Geschichte, die durch die Stadtmauer aus dem 13./14. Jahrhundert noch immer spür- und sichtbar ist.

Der Waldviertler Tee- und Gewürzspezialist SONNENTOR möchte diese Geschichte in der Landstraße 53 mit einer neuen touristischen Idee erlebbar machen. 5 Ferienwohnungen, mit dem Namen „Stadt-Lofts“, sollen im denkmalgeschützten Haus entstehen. Mit dem Einrichten der Baustelle in der Woche vom 4. Oktober werden die ersten Schritte für das Erhalten und Revitalisieren der historischen Bauteile gesetzt.

Ein Haus mit besonderer Geschichte

Bei dem historischen Haus handelt es sich um eines der ältesten Bauwerke Zwettls aus dem 13./14. Jahrhundert. Es zählt zu den Gründerhäusern der Stadt. 2012 hat SONNENTOR Gründer Johannes Gutmann das Haus erworben, ohne genau zu wissen, welche Schätze dieses Haus birgt. Eine Besichtigung und ein Bauprotokoll von Restaurator Ralf Wittig zeigten, dass in dem Haus viele Geschichten stecken. Beim Betreten des Hauses eröffnet sich ein Blick auf mehrere Gebäude, die durch einen Innenhof verbunden sind. Sie alle lassen in vergessene Kulturschätze eintauchen. Ein gotisches Gewölbe, das erste Stockhaus aus dem Mittelalter mit freigelegter Rauchküche, eine 400 Jahre alte Eingangstür, und die Stadt-Mauer, die den Garten umschließt.



Die Schätze der Vergangenheit erhalten

Unter enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt ist es Familie Gutmann ein Anliegen, die Geschichte durch das Revitalisieren der Bausubstanz im Haus weiterleben zu lassen und erlebbar zu machen. „Es wird wiederhergestellt wie es war, Böden werden geschliffen, Türen bleiben, Original-Möbel werden erhalten und mit neuen Ideen authentisch ergänzt“, erzählt SONNENTOR Gründer Johannes Gutmann. Für die Planung und Umsetzung der „Stadt-Lofts“ wurden das Architekturbüro w30 aus Waidhofen an der Ybbs sowie weitere regionale Firmen beauftragt. Erste Arbeiten im Haus werden in der Woche vom 4. Oktober aus dem Einrichten der Baustelle, Ausräumen, Abklopfen von Mauern, Abstützen von Fundamenten und Schützen von sanierbaren Bauteilen bestehen.

„Stadt-Lofts“ – Schlafen mit Geschichte

Die Stadt-Lofts werden aus 5 Wohneinheiten, einem Seminar- und Gemeinschaftsraum, einem Permakultur-Garten, Radplätze mit Stromtankstellen und einem Duftraum zum Erleben der Kräuterwelt von SONNENTOR bestehen. Schon beim Betreten des Hofes sollen Gäste die Ruhe, Erholung und die Geschichte des Hauses und der Stadt hautnah spüren können. Erinnerungen und Erzählungen von Zeitzeuginnen und –zeugen werden zum Entdecken einer anderen Zeit einladen. Die Stadt-Mauer wird für die Gäste begehbar sein und so einen eindrucksvollen Blick auf das Zwettltal eröffnen. Durch den Kauf zweier zusätzlicher Gärten wird Gästen auch der direkte Weg von der Stadt-Mauer zur Mühlbach-Promenade ermöglicht.



„Die Stadt-Lofts sollen für unsere Gäste ein einzigartiges Erlebnis inmitten der Stadt Zwettl sein. Als neues Tourismusprojekt tragen sie auch zur Weiterentwicklung und Stärkung der Region bei“, freut sich Geschäftsführerin Manuela Raidl-Zeller.

Über SONNENTOR:

SONNENTOR wurde 1988 gegründet und gilt seit über 30 Jahren als Pionier der Bio-Branche. Vor allem die bunten Produktinnovationen im Tee- und Gewürzsortiment haben das Waldviertler Unternehmen international bekannt gemacht. Fans schätzen zudem das ökologische Engagement. Mit Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen, Produkten ohne Palmöl, CO2 neutralem Wirtschaften und direktem Handel mit Bio-Bäuerinnen und -Bauern weltweit, zeigt der Kräuterspezialist: Es geht auch anders! Das Unternehmen mit Sitz in Sprögnitz bei Zwettl hat 360 Mitarbeitende in Österreich und Deutschland, sowie weitere 160 in Tschechien. Mehr Infos unter: www.sonnentor.com

