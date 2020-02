Arbesbach: Am Samstag, den 15.02.20 fand sich die Landesligamannschaft der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel mit einer intimen Gruppe von 6 Leuten in Bisamberg ein.

Das erklärte Ziel war es, zu beweisen, dass es bei der Mannschaftsgröße im Volleyball nicht immer auf die Quantität ankommt. Durch die Sechsermannschaft ergab es sich zwangsläufig, dass jeder der jungen Nordmänner zu jeder Zeit eine entsprechende Leistung abzuliefern hatte, was in solider Manier gelang.

Sowohl die spielerische Leistung als auch die Präsenz am Spielfeld betreffend, hatten die Waldviertler stets die Nase vorn, was sich auch im Endergebnis (25:17, 25:19, 25:20) zeigte.

Obwohl die Variante mit der Mindestspielerzahl gut funktionierte, wird die Waldviertler Landesliga beim nächsten Match in zwei Wochen wieder in gestärkter Form antreten.

Bisamberg : Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel 0:3 (17:25, 19:25, 20:25)

Informationen-Foto: Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel, i.A. Ulrike Filler, Silvia Atteneder, Ganser 128, A-3925 Arbesbach, Tel/Fax: 02813/7295, http://www.volleyball-waldviertel.at