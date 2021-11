Rappottenstein: In der vierten Runde des ÖVV-Cups traf am Montag, 15.11.21, die Mannschaft von Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel auf die Mannschaft des Vienna hotVolleys Volleyballteams.

Die Nordmänner setzten sich bisher im ÖVV-Cup mit 3:0 gegen ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg und in einem wahren Volleyball Krimi vor vollen Zuschauerrängen gegen SK Zadruga Aich/Dob mit 3:2 durch. Die Hotvolleys fuhren gegen Sportunion St. Pölten und gegen VT Roadrunners Wien Siege ein.

Herzlichen Dank an die Marktgemeinde Arbesbach für die Übernahme der Patronanz – allen voran Hr. Bürgermeister Martin Frühwirth und Frau Vizebürgermeisterin Veronika Stiedl.

Die Waldviertler starteten kompromisslos, legten von Beginn an vor und spielten einen 6 Punkte Vorsprung zum 12:6 heraus. Den tollen Angriffen der Nordmänner über die Mitte konnten die Wiener nichts entgegensetzen und so ging Satz 1 mit 25:19 an die Spieler der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel.

Im 2. Satz legten die Wiener einen Blitzstart hin und machten 4 Punkte in Folge. Nach der von Trainer Smejkal genommen Auszeit kämpfte sich Waldviertel wieder in den Satz zurück und konnte den Anschlusspunkt erzielen und letztlich mit 7:6 in Führung gehen. Die Wiener hatten Probleme in der Annahme und mit der guten Verteidigungsleistung der Nordmänner. Ab diesem Zeitpunkt gaben die Nordmänner den Satz nicht mehr aus der Hand und beendeten diesen mit 25:12.

Im dritten Satz agierten die Waldviertler frisch und entschlossen und gewannen auch diesen eindeutig mit 25:11.

Die Nordmänner stehen nach diesem Sieg im Halbfinale des ÖVV Cups und werden gegen die Mannschaft VBC TLC Weiz antreten.

Stimmen zum Spiel:

Grbic Zeljko (Trainer der Hotvolleys):

„Unsere sehr junge Mannschaft konnte ihr Niveau ausspielen, jedoch mit der Spitzenleistung der Waldviertler nicht mithalten.“

MVP Trauth Lukas:

„Den ersten Satz haben wir als Mannschaft sehr gut gespielt, danach fanden wir nicht ins Spiel zurück, insgesamt sind wir mit unserer Leistung aber zufrieden.“

Trainer Smejkal:

„Ich bin mit der heutigen Leistung meiner Mannschaft zufrieden und froh über den Aufstieg ins Halbfinale. Jetzt heißt es fokussieren auf das nächste Spiel am Freitag gegen VCA Amstetten.“

Timon Wessely (jüngster Spieler der Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel)

„Die Hotvolleys haben gut verteidigt und wir hatten einige interessante und spannende Ballwechsel. Insgesamt war es eine gute Leistung.“

Union Raiffeisen Waldviertel gegen Hotvolleys: 3:0 (25:19; 25:12; 25:11)

MAN of the Match

Zu den besten Männern am Platz wurden auf der Seite der Nordmänner Daan Streutker und Lukas Trauth von der gegnerischen Mannschaft gewählt.

Zahlen und Fakten:

URW Waldviertel Hotvolleys

Gesamtpunkte 75 42

Blockpunkte 7 1

Servicepunkte 10 0

Perfekte Annahme in % 26 6

Scorer

URW Waldviertel Hotvolleys

Sinoski 11 Berger 10

Taylor-Parks 10 Czerwinski 8

Streutker 10

Spieltermine:

URW vs. VCA Amstetten : AVL, Freitag, 19.11.21, 20.00 Uhr

VCA Amstetten vs. URW: AVL, Sonntag, 21.11.21; 17.00 Uhr

