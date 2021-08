Rappottenstein: Stimmgewaltiges Jubiläum beim Roten Kreuz: Zehn Jahre Kinderburg, fünf Jahre Benefizkonzert

40.000 Euro Reingewinn für Kinderburg Rappottenstein

Rund 170 Gäste konnten zum großen Jubiläumskonzert auf der Kinderburg Rappottenstein von Organisatorin und Kinderburgbotschafterin Christine Marek, Eigentümer der Burg Benedikt Abensperg und Traun und Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll herzlich begrüßt werden. Bereits seit zehn Jahren ermöglicht das Rote Kreuz Niederösterreich gemeinsam mit der Familie Abensperg und Traun betroffenen Familien eine besondere Art von Erholung und Trauerarbeit auf der Kinderburg Rappottenstein. Seit mittlerweile fünf Jahren ist das von Christine Marek organisierte Benefizkonzert ein wesentlicher Bestandteil, um dieses Angebot zu ermöglichen. Insgesamt konnten durch die Konzerte seit 2017 bereits 205.000 Euro Reingewinn eingespielt werden.

Erreicht werden konnte diese Summe durch die großzügigen Spenden der Gäste und Sponsoren der Veranstaltung, die von einer Spenderin, die nicht genannt werden möchte sowie Erwin Hameseder noch einmal auf die Gesamtsumme von 40.000,- Euro erhöht wurde – sowie durch das großartige Engagement der zahlreichen Künstler_innen, die sich auch in diesem Jahr wieder zum Benefizkonzert direkt auf der Kinderburg Rappottenstein einfanden. „Es ist bewegend, wenn man sieht, was Zusammenhalt bedeutet“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Gerade auf der Kinderburg ist es das Engagement von Benedikt Abensperg und Traun, das diese Festung für Familien überhaupt möglich macht – und der Einsatz unserer Kinderburg-Botschafterinnen, die einfach gewaltiges leisten. Christine Marek hat mit Ihrer unglaublichen Energie, der Liebe zum Detail und einem starken Netzwerk dieses Event überhaupt erst geschaffen und schafft es jedes Jahr neuerlich, ein großartiges Event umzusetzen. Dafür kann ich nur ein riesengroßes Danke aussprechen.“

„Als die Idee der Kinderburg an mich herangetragen wurde, gab es für mich kein langes Überlegen“, erzählt Benedikt Abensperg und Traun. „Hier auf unserer Burg Menschen zu unterstützen, die einen Trauerfall in der Familie verarbeiten müssen oder jenen einen Ort zum Krafttanken zu geben, die ein schwer oder chronisch krankes Familienmitglied betreuen, das ist einfach eine ungemein wichtige Aufgabe. Um das zu ermöglichen, übernehmen wir sowohl die Erhaltungs- als auch die Betriebskosten der Burg und stellen diese kostenlos dem Roten Kreuz zur Verfügung. In dieser Form einen Beitrag leisten zu können, ist für mich seit nunmehr zehn Jahren etwas ganz Besonderes.“



„Das Benefizkonzert ist für mich bereits fixer Bestandteil meines Engagements für die Kinderburg Rappottenstein, die mir mehr als nur ans Herz gewachsen ist“, meint Christine Marek. „Familien in so schwierigen Phasen zu helfen, ist mir ein großes persönliches Anliegen und wenn das Konzert eines zeigt: gemeinsam können wir viel bewegen. Heuer findet das Konzert – Corona-bedingt – zum zweiten Mal direkt auf der Burg statt und das ist natürlich auch wieder ein tolles Erlebnis. Und zudem eine Gelegenheit und Chance für unsere viele Unterstützerinnen und Unterstützer, die Kinderburg Rappottenstein einmal wirklich kennenzulernen. Tausende Fotos sagen nicht so viel aus, wie wenn man selbst einmal hinter diesen starken Mauern steht und erlebt, dass diese Burg wirklich ein Fels in der Brandung ist. Ich bin unglaublich froh, dieses Projekt unterstützen zu können.“

„Die Kinderburg Rappottenstein war und ist mir ein ganz besonderes Herzensanliegen“, erklärt Landesgeschäftsführer Thomas Wallisch, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Wir konnten bereits viele Familien hier in besonders schwierigen Phasen begleiten und wenn man sieht, was das für diese Menschen bedeutet, wenn man den Funken in den Augen sieht, die Kraft, die ein Stück weit zurückgegeben werden kann, dann ist das jede Anstrengung wert. Dann auch noch zu sehen, wie viele prominente Persönlichkeiten sowie Künstlerinnen und Künstler hier unterstützen, ist einfach überwältigend.“

Als Gäste konnten unter vielen anderen Landesrätin und Kinderburg-Botschafterin Christiane Teschl-Hofmeister in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Stadtrat Peter Hacker, Bundesministerin a.D. DI Maria Patek, Komponist Sylvester Levay, Prof. Dr. Franz Patay (GF Vereinigte Bühnen Wien), Mag. Erwin Hameseder (Raiffeisen Holding NÖ-Wien), Mag. Bettina Glatz-Kremsner (CEO Casinos Austria/Österr. Lotterien), Mag. Ulrike Sych (Rektorin Musikuniversität Wien), Dr. Brigitte Wolf (Direktorin ORF Wien) und Mag. Christof Kastner (Kastner Gruppe) begrüßt werden.



Live on Stage dieses Mal mit dabei waren: Monika & Noah Ballwein, Marialena Fernandes, Maya Hakvoort, Alexander Krausz, Missy May, Lukas Perman, Ildikó Raimondi, Marjan Shaki, Andreas Wanasek und Clara Wildling, die von Clemens Schaller & Band begleitet wurden. Durch den Abend führte in diesem Jubiläumsjahr Ramesh Nair.

Einigen der Gäste war das Glück an diesem Abend besonders hold, denn im Rahmen der Tombola gab es wieder ganz besondere Preise zu gewinnen: zwei Tickets für ein Radio Wien Konzert inkl. Premium-Dinner und VIP-Service fanden ebenso neue Besitzer wie zwei Mal zwei Tickets für Vorpremiere von Miss Saigon, zwei Tickets für Musicalstars im Steinbruch St. Margarethen, zwei Mal zwei Tickets für die Premiere von Holiday on Ice, ein Beauty Package von La Mer sowie ein Jahresvorrat Süßes und Saures aus dem Hause STAUD’s Wien.

Unterstützt wurde die Veranstaltung durch Akakiko, BIDA Medical, compact electric, Da Vinci Group, EHL Immobilien, Estée Lauder, Haubis, Herz & Co, Hink Pasteten, HS Timber Group, IGK Gerhard Hainzl, Kastner Gruppe, La Mer, NBG, OneTwoHold, Österreichische Lotterien, Ottakringer, Pfandleihanstalt Erika Martetschläger GmbH, Radio Wien, RIVEG, Simacek, Stagesound, Staud‘s, Tostmann, UH-BioSystems, Vereinigte Bühnen Wien, Vienna

Foto 8455 (mit Scheck): Landesdirektor GSD Hannes Buxbaum, Vizepräsident Werner Kraut, Landesrätin und Kinderburg-Botschafterin Christiane Teschl-Hofmeister, Präsident Josef Schmoll, Kinderburg-Botschafterin und Organisatorin Christine Marek, Eigentümer der Burg Benedikt Abensperg und Traun, Landesgeschäftsführer Thomas Wallisch und Ramesh Nair, der als Moderator durch den Abend führte. Im Vordergrund die drei Töchter von Benedikt Abensperg und Traun Camilla, Anna und Margaretha. Fotocredit: Gerry Frank Photography 2021



