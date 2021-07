Bezirk Zwettl: Regionaler Arbeitgeber mit nachhaltiger Zukunft: Stora Enso Wood Products schafft im Rahmen einer Personaloffensive neue Arbeits- und Ausbildungsplätze und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Wertschöpfung im ländlichen Raum mit internationalem Umfeld und zahlreichen Aufstiegsmöglichkeiten.

Brand, im Juli 2021. Stora Enso Wood Products, in Österreich und weltweit einer der führenden Anbieter innovativer holzbasierter Lösungen, baut nicht nur auf Holz, sondern auch auf ein starkes Team. Als Teil der internationalen Wachstumsstrategie des Geschäftsbereiches Wood Products des skandinavischen Konzerns Stora Enso investiert man in den Aufbau der Führungskräfte von morgen und schreibt daher zahlreiche Lehrstellen aus. Weiters werden auch bereits erfahrene Fachkräfte im Rahmen einer Personaloffensive gesucht, um mit dem Werk Brand fit für die Zukunft zu sein.

Das Werk beschäftigt aktuell rund 300 MitarbeiterInnen. Mit knapp 1.000 MitarbeiterInnen in ganz Österreich zählt Stora Enso Wood Products zu einem der größten Arbeitgeber der Holzindustrie, der mit insgesamt 300.000 geschaffenen Arbeitsplätzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Forst- und Holzwirtschaft jeden 15. Arbeitsplatz in Österreich stellt. Neben dem Werk in Brand ist Stora Enso auch in Ybbs an der Donau (NÖ) und Bad St. Leonhard (Kärnten) vertreten.

Gerald Hongleitner-Welt, Geschäftsführer von Stora Enso Wood Products in Zentraleuropa: „Wir sind uns gerade in Zeiten wie diesen, wo überall großer Umbruch herrscht, unserer Verantwortung als regionaler Arbeitgeber mehr denn je bewusst. Gemäß unserer Firmenphilosophie, eine nachhaltige Zukunft für alle zu fördern und Verantwortung zu übernehmen, liegt es uns daher umso mehr am Herzen, gerade jetzt Aufschwung in die Region zu bringen und Arbeitsplätze mit einer nachhaltigen Zukunftsperspektive zu schaffen.“

Holz- und Sägetechnik – digital & automatisiert

Harte körperliche Arbeit war einmal – heute arbeitet ein/e Holz- und SägetechnikerIn in einem hoch automatisierten Betrieb und kann bei der Digitalisierung der Sägeindustrie hautnah dabei sein. Stora Enso investiert viel in moderne Anlagentechnik, effiziente Automatisierung, innovative Digitalisierung und einen gesunden und sicheren Arbeitsplatz. Neben den klassischen Berufen werden auch Stellen im Bereich der Elektro- und Metalltechnik sowie Lehrstellen und Ferialpraktika angeboten.

Vom Lehrling zum/zur ManagerIn

Egal, ob als erfahrene Fachkraft oder am Beginn der Karriere als Lehrling – bei Stora Enso Wood Products ist auf der Karriereleiter alles möglich. Das Unternehmen hat einige KollegInnen im Management, die bereits als Lehrling dort angefangen hatten und eine Bilderbuchkarriere vom Lehrling bis ins Leadership Management hingelegt haben. Aktuelles Beispiel ist Oliver Hafner, der als Holz- und Sägetechnik Lehrling im Werk Brand begann und nunmehr als Teamleiter und selbst Lehrlingsausbildner tätig ist.

Werksleiter Josef Hofbauer ergänzt: „Einerseits stärkt das die Fachkräfte aus der Region und andererseits auch die jungen Menschen, die für eine solide Ausbildung mit internationalem und vielfältigem Entwicklungspotenzial nicht abwandern müssen. Gerade mit unseren Produkten tragen wir zu einer nachhaltigen Zukunft bei und deshalb wollen wir so vielen jungen wie erfahrenen Menschen die Möglichkeit geben, ein Teil davon zu werden und dazu beizutragen, die Klimakrise zu bekämpfen – mit innovativen, spannenden Tätigkeiten in einer der modernsten Produktionswerke der Holzindustrie.“

Zukunftsbranche Holzbau

Dass der Holzbau gekommen ist, um zu bleiben, ist in aller Munde. Von der Krise durchaus auch betroffen, konnte man sich 2021 wieder gut erholen. Wie wichtig die Verwendung von Holz als Baumaterial für die Bekämpfung der Klimakrise ist, zeigt nicht nur der Anteil an globalen CO2-Emissionen, die die Bauwirtschaft verursacht – nämlich 38% – sondern auch, dass dies von politischer Seite stark unterstützt wird. Zum Beispiel im Rahmen der neuen Bauhaus-Initiative der EU-Kommission oder auch der Holzbauoffensive in zahlreichen Ländern wie Österreich oder Frankreich.

Stora Enso Wood Products ist in dieser Branche führender Anbieter und liefert ihre Produkte und Lösungen für zahlreiche Bauprojekte – vom Einfamilienhaus über Schulen und Kindergärten bis hin zu Wolkenkratzern aus Holz – auf der ganzen Welt. Mit ihren Produkten Brettsperrholz (CLT, Cross Laminated Timber) oder Furnierschichtholz (LVL, Laminated Veneer Lumber) bietet das Unternehmen Massivholzlösungen als echte Alternative zu Beton und Stahl, welche jedoch stattdessen in den Wäldern um uns herum nachwachsen und somit erneuerbar sind. Stora Enso nennt das den #WoodHouseEffect.

Fachkräfte-Ausbildung

In der Lehrlingsausbildung setzt Stora Enso durch entsprechende Aus- und Weiterbildungsangebote stark auf die Entwicklung der eigenen MitarbeiterInnen. „Der Erfolg von Stora Enso beruht auf der Tatsache, dass wir ein wertschätzendes, kollegiales Arbeitsklima pflegen und die berufliche und persönliche Weiterentwicklung jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin anstreben“, so Hongleitner-Welt.

Am Standort Brand sind Jobs nach unterschiedlichen Anforderungsprofilen ausgeschrieben wie z.B.:

· Lehrling Holz- und Sägetechnik (m/w/d)

· TeamleiterIn Weiterverarbeitung (m/w/d)

· Operations Improvement Manager (m/w/d)

Nähere Informationen zu Job- und Karrieremöglichkeiten bei Stora Enso unter: https://jobs.storaenso.com

Das ist Stora Enso

Als Teil der Bioökonomie zählt Stora Enso zu den weltweit führenden Anbietern nachhaltiger Lösungen für die Bereiche Verpackung, Biomaterialien, Holzbau und Papier. Wir sind davon überzeugt, dass alles, was heute aus Materialien auf fossiler Basis produziert wird, morgen aus Holz hergestellt werden kann. Stora Enso beschäftigt rund 23 000 MitarbeiterInnen und ist in mehr als 50 Ländern aktiv. Die Aktien des Unternehmens werden an den Wertpapierbörsen von Helsinki (STEAV, STERV) und Stockholm (STE A, STE R) gehandelt.



Die Division Wood Products ist Europas größter Schnittholzhersteller und gehört zu den führenden Anbietern von innovativen holzbasierten Lösungen für die Bauwirtschaft. Unser wachsender Geschäftsbereich Building Solutions bietet Gebäudekonzepte, die eine kohlenstoffarme Bauweise und umweltfreundliches Design unterstützen. Wir entwickeln digitale Planungstools fürs Bauen mit Holz. Darüber hinaus umfasst unser Angebot Anwendungen für Fenster-, Türen- und Verpackungshersteller sowie Pellets für eine nachhaltige Wärmeerzeugung. Nähere Infos unter: www.storaenso.com/woodproducts sowie unter www.storaenso.com

